Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Курьезный ролик за несколько дней собрал 147 тысяч просмотров и больше тысячи репостов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01

Видео танцующих вальс выпускников Чертковской общеобразовательной школы №6 получило вирусную популярность в Facebook. Запись с лаконичной подписью "Незабываемый вальс выпускников 2019 года" опубликовала местная жительница Инесса Абрамова.  

В комментариях под роликом, который за несколько дней собрал 147 тысяч просмотров и больше тысячи репостов, юзеры заметили не очень приятные детали, которые не касаются танца. 

Читайте также
Киевлян призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных

"На таком асфальте с выбоинами танцевать нелегко", – написал один из пользователей сети. "Прекрасные дети, замечательный вальс, молодец хореограф! Но каково состояние площади. Хозяева города, не стыдно?", "Молодцы! Очень красиво и трогательно! Особенно приятно, что звучали только украинские песни. Надеюсь, власти города сделали выводы и в следующем году будущим выпускникам танцевать будет легко", – отметила Леся Руда.

Ранее "Сегодня" писали, как фото спустя 18 лет  после выпускного заставило сеть плакать. Кроме того, мы рассказывали, что выпускники Украинской академии лидерства готовы менять страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой Выпускники Украинской академии лидерства готовы менять страну Прощание со школой: лучшие песни для вальса на выпускной Платья на выпускной 2019: модные советы
видео курьез выпускной танец
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Популярные статьи

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Кролик у сметані: рецепт смачної дієтичної страви
Кролик у сметані: рецепт смачної дієтичної страви
"Конец эпохи": киевляне и гости столицы остались без перепички
Рыбный пирог
Рыбный пирог "Ленивый"
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь