Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Курьезный ролик за несколько дней собрал 147 тысяч просмотров и больше тысячи репостов

Видео танцующих вальс выпускников Чертковской общеобразовательной школы №6 получило вирусную популярность в Facebook. Запись с лаконичной подписью "Незабываемый вальс выпускников 2019 года" опубликовала местная жительница Инесса Абрамова.

В комментариях под роликом, который за несколько дней собрал 147 тысяч просмотров и больше тысячи репостов, юзеры заметили не очень приятные детали, которые не касаются танца.

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"На таком асфальте с выбоинами танцевать нелегко", – написал один из пользователей сети. "Прекрасные дети, замечательный вальс, молодец хореограф! Но каково состояние площади. Хозяева города, не стыдно?", "Молодцы! Очень красиво и трогательно! Особенно приятно, что звучали только украинские песни. Надеюсь, власти города сделали выводы и в следующем году будущим выпускникам танцевать будет легко", – отметила Леся Руда.

Ранее "Сегодня" писали, как фото спустя 18 лет после выпускного заставило сеть плакать. Кроме того, мы рассказывали, что выпускники Украинской академии лидерства готовы менять страну.

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