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Выпускники Украинской академии лидерства готовы менять страну

27 июня, 23:12

Вуз в этом году закончили более 200 студентов


В Украинской академии лидерства состоялся выпускной. В этом вузе помогают раскрыть лидерские качества и осознанно выбрать будущую профессию.

Обучение здесь длится 10 месяцев. Студенты изучают историю, финансы, коммуникации, английский и даже боевые искусства и йогу. А еще могут реализировать собственные социальные проекты.

На торжествах выпускники были в красных футболках, в синих – наставники. За их плечами – год командной работы, тысячи лекций и десятки успешных проектов.

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Всего выпускников академии лидерства более 200 человек. Им от 16 до 20 лет. В течение года здесь раскрывали их лидерские качества, помогали найти предназначение в жизни.

"Наша задача воспитать то поколение, которое докажет всем нам, что они достойны взять ответственность за новую страну," – говорит руководитель Украинской академии лидерства Роман Тычкивський.

Одна из выпускниц, Анна Фитак из Ивано-Франковской области, училась в Харьковском отделении академии. Для этого взяла академический отпуск в университете.

"На первом курсе у тебя очень много желаний, но не знаешь как их реализовывать. Ты хочешь менять страну, но у тебя нет конкретных инструментов. Сейчас же я точно понимаю, что необходимо делать," – говорит Анна Фитак.

Обучение в академии бесплатное. Каждый студент получил грант, покрывший проживание, питание и экспедиции.

"Наши студенты шли в школы и занимались обучением по мягким навыкам: коммуникация, стрессоустойчивость, проектный менеджмент", – рассказывает ментор по интеллектуальному развитию Украинской академии лидерства Василий Кулевчук.

Только лидеры, каждый в своей области, смогут сделать государство сильным и эффективным, убежден премьер Владимир Гройсман.

"Надо идти вперед, бороться и побеждать. Для того, чтобы выполнить свою миссию. Миссию настоящего гражданина. И то, что сегодня вам с этой трибуны говорят о безопасности, о предпринимательстве, об образовании, о медицине, означает, что вы получаете тот багаж, те знания, те навыки, те нравственные принципы, которые могут позволить вам не просто изменить свою собственную жизнь, а изменить государство", – заявил Владимир Гройсман.

Идею академии лидерства украинцы позаимствовали у Израиля. Там таких учебных центров 60. Главный лозунг неизменный – "Быть, мечтать, действовать!"

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Тег вуз, выпускной, Гройсман, академия, лидерство

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