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Круиз "в никуда": появилась новая возможность путешествовать на карантине

Сегодня, 12:07

Туристов отправляют в море на несколько дней без остановки в портах

Появилось новое развлечение для путешественников на карантине. Компания TUI Cruises, которая базируется в Германии, начала организовывать путешествия "в никуда". Туристов отправляют в море на несколько дней без остановок в портах. Первые тестовые рейсы выйдут из Гамбурга и Киля. Об этом сообщает издание Wired.

Компания TUI Cruises запускает круизы "в никуда"
Компания TUI Cruises запускает круизы "в никуда"
Фото: Unsplash

Представители компании утверждают, что таким образом они планируют покрыть часть убытков – ведь отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. На лайнерах будут соблюдать меры безопасности и социальной дистанции, чтобы защитить пассажиров и экипаж от будущих вспышек COVID-19.

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Пассажиры должны размещаться на кораблях в шахматном порядке, а также носить защитные маски в лифтах и во время прогулок. Кроме этого, перед входом в рестораны и бары тепловизионные камеры будут следить за температурой посетителей.

Ранее "Сегодня" писали об авиакомпании StarLux Airlines из Тайваня, которая также запустила "рейсы в никуда" для туристов, которые соскучились за путешествиями в период пандемии коронавируса.

Смотрите видео: какие перспективы туризма после карантина

Напомним, мы также называли страны, которые разрешили въезд украинцам.

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