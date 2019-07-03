Курьезное фото: девушку пристыдили за ношение купальника не той стороной

Клиентка онлайн-ретейлера переборщила с алкоголем и неправильно надела купальник

Девушка попала в неловкую ситуацию из-за конфуза с купальником Фото: Depositphotos

Покупательницу онлайн-ретейлера Pear Swimwear по имени Линдси пристыдили в сети из-за неправильного ношения слитого купальника – девушка случайно надела его вверх тормашками. Клиента успела даже пожаловаться "на производительный брак" в магазин, однако, как выяснилось, она сама была виновата в происходящем. Об этом сообщает Mirror.

В жалобе бренду Линдси рассказала о своих неприятных ощущениях и приложила фотографию, на которой позирует в обновке. Из ответа сотрудников Pear Swimwear женщина узнала, что надела купальник перевернув его: бретельку, которая должна фиксировать купальник на плече, она использовала в качестве трусов. "Самая узкая часть купальника – это лямка, которая должна быть на вашем плече. Надеюсь, это вам поможет", – говорилось в пояснении производителя.

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В Twitter Линдси объяснила, что в тот день переборщила с алкоголем и поэтому неправильно надела купальник, а затем призналась, что была готова потребовать вернуть средства.

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