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Российская фигуристка в купальнике моет машину на Кипре: фото стало хитом в СМИ

17 июня, 19:26

22-летняя Бетина Попова поделилась с фанатами интересными фотографиями с отпуска

Российская фигуристка Бетина Попова в купальнике моет машину на Кипре
Российская фигуристка Бетина Попова в купальнике моет машину на Кипре. Фото: Instagram

Российская фигуристка Бетина Попова, которая в настоящее время отдыхает на Кипре, выложила в социальной сети Instagram новые фотографии. На них 22-летняя спортсменка запечатлена моющей машину в купальнике.

"Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть", – так Бетина подписала новые фото, тут же ставшие хитом в российских СМИ. Фигуристка также рассказала в сторис, что вместе с мамой побывала в Лимассоле на концерте группы "Звери". "Мама вытащила на концерт "Зверей". Крайне редко хожу на концерты, но тут, в Лимассоле, атмосфера пляжной вечеринки покорила меня", – призналась Попова, поделившись фотографией с концерта.

Попова выступает в паре с Сергеем Мозговым. Наивысшее ее достижение – "золото" Универсиады 2019 года, которая проходила в Красноярске. Также она становилась третьей в финале юниорского Гран-при по итогам 2014/15 годов.


22-летняя российская фигуристка Бетина Попова. Фото из Instagram спортсменки

Напомним, что в прошлом году другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева едва не потеряла нижнее белье во время выступления. Тогда россиянка снова порадовала фанатов "стриптизом" и чуть не потеряла верх своего костюма.

Позже хакеры взломали Instagram скандальной российской фигуристки. Тогда Туктамышева написала разработчикам социальной сети и намеревалась наказать взломщика. Контроль над аккаунтом Елизаветы восстановила, но виновного не нашли.

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Тег бикини, фигуристка, купальник

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Сегодня|Спорт

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