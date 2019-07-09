Курьезное фото: в супермаркете нашли "мясо с лицом Путина"

Запакованный кусок стейка внешне похож на лицо президента РФ, утверждает Мэт Гордон

В супермаркете найдено "мясо с лицом Путина" Фото: facebook.com/MatthewGordon

39-летний музыкант Мэт Гордон, покупая в супермаркете Aldi (находится в Кройдоне, что на юге Лондона в Великобритании) десерт к чаю, рядом с мясным отделом заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus. По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ Владимира Путина.

Покупатель заметил лицо Путина на стейке Aberdeen Angus Фото: facebook.com/MatthewGordon

"Я не мог в это поверить. Сходство было удивительным. Бифштекс был похож на Владимира Путина. Я проходил мимо него несколько раз, и каждый раз он все больше походил на президента РФ", – рассказывает артист таблоиду The Sun.

Владимир Путин Фото: Getty Images

Как сообщает издание, премиальный кусок мяса стоил в магазине три фунта стерлингов, что в пересчете на наши деньги – около 95 грн.

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