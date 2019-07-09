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Курьезное фото: в супермаркете нашли "мясо с лицом Путина"

Запакованный кусок стейка внешне похож на лицо президента РФ, утверждает Мэт Гордон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
В супермаркете найдено "мясо с лицом Путина"
В супермаркете найдено "мясо с лицом Путина"
Фото: facebook.com/MatthewGordon

39-летний музыкант Мэт Гордон, покупая в супермаркете Aldi (находится в Кройдоне, что на юге Лондона в Великобритании) десерт к чаю, рядом с мясным отделом заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus. По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ Владимира Путина

Покупатель заметил лицо Путина на стейке Aberdeen Angus
Покупатель заметил лицо Путина на стейке Aberdeen Angus
Фото: facebook.com/MatthewGordon

"Я не мог в это поверить. Сходство было удивительным. Бифштекс был похож на Владимира Путина. Я проходил мимо него несколько раз, и каждый раз он все больше походил на президента РФ", – рассказывает артист таблоиду The Sun.

Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Getty Images

Как сообщает издание, премиальный кусок мяса стоил в магазине три фунта стерлингов, что в пересчете на наши деньги – около 95 грн. 

Смотрите видео: на грузинском ТВ ведущий обматерил Путина


Ранее "Сегодня" писали, как президент РФ Владимир Путин после прямой линии 20 июня, отвечая на курьезный вопрос журналистки, признался, что предпочитает есть окрошку на квасе (блюдо также часто готовят на кефире). 

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