Курьезное видео: кот-таксист вместе с хозяином приехал в Киев

Рыжий котик по кличке Чай вместе со своим владельцем теперь возит столичных пассажиров

Прославившейся на всю Украину весной 2019 года кот-таксист по кличке Чай вместе со своим хозяином Александром переехали работать из Харькова в Киев. Владелец питомца рассказывает, что специально искал кота, чтобы возить его с собой автомобиле – для уюта. Он хочет сделать своего любимчика самым популярным котом в Украине, и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси.

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Кота Александр назвал Чаем – в честь чаевых, которые начали оставлять клиенты. Пушистик работает не покладая лап и выдерживает 12-часовые смены. В салоне он чувствует себя как дома: на небольших скоростях предпочитает ездить на капоте. По словам Александра, пассажиры не имеют ничего против его напарника.

Напомним, ранее в сети показали самого популярного в интернете кота. Кроме этого, мы рассказывали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть.

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