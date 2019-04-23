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"Лица говорят сами за себя": двоих силачей нарочно посадили рядом в самолете

Комплекция мужчин на фото явно не вписывается в стандарты ширины кресел в самолете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Силачи Эдди Холл и Брайан Шоу в самолете Фото: instagram.com/eddiehallwsm
Силачи Эдди Холл и Брайан Шоу в самолете
Фото: instagram.com/eddiehallwsm

Пользователи сети смеются над фотографией, которую выложил на своей странице в Instagram известный силач из Великобритании Эдди Холл. Мужчина сделал этот забавный снимок вместе со своим товарищем Брайаном Шоу, когда они летели в эконом-классе из Лондона в Шотландию. Комплекция мужчин явно не вписывается в стандарты, по которым рассчитывалась ширина кресел в самолете, пишет The Sun.

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Эдди Холл весит 181 килограмм при росте 191 см. В 2017 году мужчина получил титул "Самый сильный человек мира", а также является мировым рекордсменом в становой тяге: тяжелоатлет способен поднять 500 килограммов. Его американский товарищ также очень крупный: рост Брайна - 203 см, и вес стремится к этой же цифре. Его четыре раза признавали самым сильным человеком в мире. 

"На стойке регистрации работница авиакомпании посадила нас двоих рядом. Никто из пассажиров не согласился поменяться со мной местами. А вы бы захотели? Вот и я - нет", – смеется Эдди Холл. 

Пользователи сети, в свою очередь, принялись над опубликованным снимком. "По-моему, их лица говорят сами за себя", – написал один из подписчиков Эдди Холла. 

Напомним, чемпионка Украины по фитнес-бикини Марина Андриенко добилась всемирно признания. Наша соотечественница стала абсолютной победительницей WABBA International Mr/Ms Universe 2017 в Будапеште. Также "Сегодня" писали, как студентка из Китая удивила сеть своими мускулами и достижениями в бодибилдинге. 

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