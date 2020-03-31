Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые забавные розыгрыши, с помощью которых можно развеселить друзей и коллег

В Украине, как и во многих других странах мира, объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, границы закрыты, самолеты не летают, поезда не ездят, многие компании не работают, а люди сидят дома на самоизоляции, но День смеха 2020 – 1 апреля – никто не отменял!

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые забавные шутки на 1 апреля, с помощью которых можно здорово разыграть в переписке или по телефону своих друзей и коллег.

Розыгрыши в переписке на 1 апреля

Остаток ваших средств переведен на счет организации "Аль-Каида". Спасибо за вклад в развитие мирового терроризма!

Уважаемый абонент, с вашего счета снята сумма 10 гривен за зарядку телефона в ночное время. С уважением ЖЭК.

В связи с резким похолоданием ваш счет заморожен.

Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 26 долларов.

1-я SMS: Я тебя люблю! 2-я SMS: Извини, я ошибся номером!

Купи, пожалуйста туалетную бумагу и приезжай домой срочно!

Стою тут одна. Скучаю и мерзну. Столько лет служила тебе верой и правдой, а ты даже в офис меня с собой не взяла. Твоя машина.

1 апреля – День смеха 2020 Фото: Ben White / Unsplash

Перестань вилять бедрами, а то меня укачало. Твой смартфон.

Поднимите голову. Мне вас плохо видно. Снайпер.

Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд!

Экстренно покиньте зону нахождения! В радиусе ста метров обнаружен веселящий газ!

Вы объявлены в уголовный розыск! Ваше место нахождения определено по спутнику. Стойте, где стоите до приезда оперативников.

Доехала нормально, целую. Твоя крыша.

Как подшутить над друзьями по телефону

– Алло, это вас беспокоят из котельной. Вы знаете, с сегодняшнего дня мы отключаем подачу горячей и холодной воды, поэтому просим вас набрать побольше воды в кастрюли, тазики, и не забудьте про ванну.

– Большое спасибо, что предупредили.

– Да мы всех обзваниваем...

Перезваниваете через полчаса:

– Алло, вы в ванну воды набрали?

– Да.

– Теперь идите и пускайте кораблики!

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***

Звоните (должен быть женский голос) знакомому когда его нет дома.

– Здравствуйте, Васю можно к телефону?

– Его нет дома.

– А, ну передайте ему, что я на аборт не согласна!

***

– Алло!

– Алло!

– Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Как дела?

– Отлично!!!

– Ой, я наверно номером ошибся...

***

– Здравствуйте, а у вас нашего кота Васьки нету? (грустно)

– Нет!

– Если увидите его, покормите пожалуйста котлеткой!

Минут через 10-15 звонит другой и говорит:

– Здрасьте, я кот Васька, меня никто не искал?

***

– Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?

– Нет! – отвечают растерянно.

– Ну, тогда мы сейчас приедем.

– Зачем?!

– За телевизором.

1 апреля обязательно разыграйте друзей Фото: Depositphotos

***

В третьем часу ночи телефонный звонок:

– Алло! Вы, наверное, уже спали?

– Конечно, спал!

– Тогда извините, я перезвоню утром.

***

– Алло, Дима, у нас будет ребенок!

– Это не Дима.

– Какая разница!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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