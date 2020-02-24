Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020

Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время устраиваются народные гуляния. Люди провожают зиму и встречают весну с теплом. Кроме блинов, хозяйки подают на стол сырники, ватрушки, уху и запеченную рыбу.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020 и что ни в коем случае нельзя делать с 24 февраля по 1 марта.

Любопытно, что в Украине главным блюдом на Масленицу были вовсе не блины, а вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.

Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта Фото: Depositphotos

Что можно делать на Масленицу 2020

В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.

Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.

В день Прощеного воскресенья попросите у всех родных и близких прощения.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Народные приметы на Масленицу 2020

Первый съеденный блин – к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.

Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.

Если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.

Выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.

На Масленицу пекут блины Фото: Depositphotos

Что нельзя делать на Масленицу 2020

Нельзя скучать и печалиться. Считается, что человеку, который проведет Масленицу невесело, не будет везти в течение всего года.

Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.

Поскольку Масленица начинает Великий пост, эта неделя считается безмясной. То есть, начинает действовать запрет на мясо. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.

Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.

Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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