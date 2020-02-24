Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020
Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время устраиваются народные гуляния. Люди провожают зиму и встречают весну с теплом. Кроме блинов, хозяйки подают на стол сырники, ватрушки, уху и запеченную рыбу.
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020 и что ни в коем случае нельзя делать с 24 февраля по 1 марта.
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Любопытно, что в Украине главным блюдом на Масленицу были вовсе не блины, а вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.
- В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.
- Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.
- В день Прощеного воскресенья попросите у всех родных и близких прощения.
Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:
Народные приметы на Масленицу 2020
- Первый съеденный блин – к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.
- Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.
- Если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.
- Выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.
- Нельзя скучать и печалиться. Считается, что человеку, который проведет Масленицу невесело, не будет везти в течение всего года.
- Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.
- Поскольку Масленица начинает Великий пост, эта неделя считается безмясной. То есть, начинает действовать запрет на мясо. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.
- Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.
- Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.
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Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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