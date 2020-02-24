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Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13

Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время устраиваются народные гуляния. Люди провожают зиму и встречают весну с теплом. Кроме блинов, хозяйки подают на стол сырники, ватрушки, уху и запеченную рыбу.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести Масленицу 2020 и что ни в коем случае нельзя делать с 24 февраля по 1 марта.

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Любопытно, что в Украине главным блюдом на Масленицу были вовсе не блины, а вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.

Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта
Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта
Фото: Depositphotos

Что можно делать на Масленицу 2020

  • В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.
  • Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.
  • В день Прощеного воскресенья попросите у всех родных и близких прощения.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

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Народные приметы на Масленицу 2020

  • Первый съеденный блин – к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.
  • Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.
  • Если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.
  • Выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.

На Масленицу пекут блины
На Масленицу пекут блины
Фото: Depositphotos

Что нельзя делать на Масленицу 2020

  • Нельзя скучать и печалиться. Считается, что человеку, который проведет Масленицу невесело, не будет везти в течение всего года.
  • Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.
  • Поскольку Масленица начинает Великий пост, эта неделя считается безмясной. То есть, начинает действовать запрет на мясо. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.
  • Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.
  • Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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