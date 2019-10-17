Медсестры-близняшки помогли родиться девочкам-близнецам: фото

Дети родились раньше срока – на 32 недели, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии

Тори Говард и Тара Дринкард помогли появиться на свет девочкам-близнецам Фото: Good Morning America

Американские медсестры-близняшки Тори Говард и ее сестра Тара Дринкард, работающие Пьемонтском региональном медицинском центре в Афинах, штат Джорджия (США), помогли появиться на свет девочкам-близнецам Аддисон и Эмме Уильямс.

Близнецы Аддисон и Эмма Уильямс Фото: Good Morning America

Говард – медсестра отделения интенсивной терапии, а Дринкард – акушер. По словам сестер, о том, что им придется работать в одной комнате, они узнали за несколько минут до рождения детей.

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"Во время каждого кесарево сечения присутствует медсестра отделения интенсивной терапии, которая занимается кесаревым сечением, – рассказывает Говард. – Я была немного взволнована, но мне даже не пришло в голову, что и мы сестры-близнецы, и они тоже".

Браннан и Ребекка Уильямс, родители новорожденных малышек Фото: Good Morning America

Браннан и Ребекка Уильямс, родители новорожденных малышек, утверждают, что были ради, узнав об этом.

Дети родились раньше срока – на 32 недели (начало восьмого месяца). Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии. Планируется, что близнецов отправят домой в четверг, 17 октября.

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Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" – в этот день их насчитали 67.

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