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Медсестры-близняшки помогли родиться девочкам-близнецам: фото

Дети родились раньше срока – на 32 недели, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Тори Говард и Тара Дринкард помогли появиться на свет девочкам-близнецам Фото: Good Morning America
Тори Говард и Тара Дринкард помогли появиться на свет девочкам-близнецам
Фото: Good Morning America

Американские медсестры-близняшки Тори Говард и ее сестра Тара Дринкард, работающие Пьемонтском региональном медицинском центре в Афинах, штат Джорджия (США), помогли появиться на свет девочкам-близнецам Аддисон и Эмме Уильямс.

Близнецы Аддисон и Эмма Уильямс
Близнецы Аддисон и Эмма Уильямс
Фото: Good Morning America

Говард – медсестра отделения интенсивной терапии, а Дринкард – акушер. По словам сестер, о том, что им придется работать в одной комнате, они узнали за несколько минут до рождения детей.

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"Во время каждого кесарево сечения присутствует медсестра отделения интенсивной терапии, которая занимается кесаревым сечением, – рассказывает Говард. – Я была немного взволнована, но мне даже не пришло в голову, что и мы сестры-близнецы, и они тоже".

Браннан и Ребекка Уильямс, родители новорожденных малышек
Браннан и Ребекка Уильямс, родители новорожденных малышек
Фото: Good Morning America

Браннан и Ребекка Уильямс, родители новорожденных малышек, утверждают, что были ради, узнав об этом.
Дети родились раньше срока – на 32 недели (начало восьмого месяца). Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии. Планируется, что близнецов отправят домой в четверг, 17 октября.

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Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" – в этот день их насчитали 67.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в США успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс.

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