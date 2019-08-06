На ВДНХ был установлен рекорд «Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации»

Фото: Александра Онищенко в facebook.com/ranniptashky

В Киеве маленькие близнецы и двойняшки установили оригинальный рекорд Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/68373679_1017011892023456_3095003409737056256_n.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/68373679_1017011892023456_3095003409737056256_n.jpg 2019-08-06T17:06:00+03:00 Другие новости На ВДНХ был установлен рекорд «Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации»

В воскресенье, 4 августа, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд.

Сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду. Некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" — в этот день их насчитали 67.

"Очень приятно, что с каждым годом родители с детьми принимают участие в таких конкурсах. Например, в прошлом году мы фиксировали рекорд "Самые молодые и самые взрослые близнецы", – рассказала "Сегодня" Лана Ветрова, руководитель Нацреестра рекордов Украины.

Ранее сообщалось, что в столице зарегистрировали наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам.

Также мы писали, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины. Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

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