В Киеве маленькие близнецы и двойняшки установили оригинальный рекорд

В воскресенье, 4 августа, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд.
Сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду. Некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" — в этот день их насчитали 67.
"Очень приятно, что с каждым годом родители с детьми принимают участие в таких конкурсах. Например, в прошлом году мы фиксировали рекорд "Самые молодые и самые взрослые близнецы", – рассказала "Сегодня" Лана Ветрова, руководитель Нацреестра рекордов Украины.
Ранее сообщалось, что в столице зарегистрировали наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам.
Также мы писали, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины. Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:
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