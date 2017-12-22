Мексиканец с полуметровым мужским достоинством ищет подходящую женщину: фото

Мексиканец Роберто Эскивель Кабрера, который имеет наибольшее в мире "достоинство", получил инвалидность, пишет Metro.

55-летний мужчина, длина пениса которого достигает 48 сантиметров лишь в спокойном состоянии, вынужден жить на небольшую помощь от государства. Дело в том, что он не может устроиться ни на одну работу, поскольку ему очень трудно подобрать спецформу. И дело даже не в этом – мужчина не может просто стать на колени или пробежать несколько метров.

"Работодатели с настороженностью относятся ко мне. Они всегда обещают перезвонить после собеседования, но никогда этого не делают", – говорит мужчина.

Мир узнал о Роберто, когда тот побил мировой рекорд по длине пениса. До этого рекордсменом считался актер Джон Фэлкон, обладатель 24 сантиметров в спокойном и 35 в эрегированном состоянии. Однако даже после признания этот орган доставляет мужчине определенные проблемы. Так, он часто сталкивается с инфекцией мочевыводящих путей, а также не может просто спать, поскольку должен обматывать пенис бинтом и класть его рядом с собой.

Однако, даже несмотря на все эти проблемы, он отказывается от каких-либо хирургических вмешательств. Он очень гордится этой частью своего тела и даже мечтает об особой женщине, которая подойдет ему по всем параметрам и станет его верной спутницей.

В то же время его врач отмечает, что неоднократно рекомендовал Роберту уменьшить пенис, чтобы вступить в брак с нормальной женщиной и иметь детей.

"Но он не хочет этого. Он желает, чтобы его пенис был больше, чем у других. В Латинской Америке обладателя большого органа принято считать мачо. Именно это делает его особенным," – говорит он.

Также доктор добавляет, что он вместе с группой коллег-медиков пытался понять природу такого большого пениса. И специалисты пришли к выводу, что мужчина сам пытался его растянуть еще с юношеского возраста, чтобы стать именно тем мачо, которым является сейчас.

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