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Можно позавидовать: бездомным котам построен "умный дом" со всеми удобствами

Внутри помещения тепло, есть еда, вода и свет

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:02
В Китае построили "умный дом" для котов Фото: Сегодня
В Китае построили "умный дом" для котов
Фото: Сегодня

Инженер IT-компании Baidu по имени Ван Кси из Пекина (Китай) сконструировал бездомным котам "умный дом". Внутри помещения тепло, есть еда, вода и свет.    

"Умный домик" для уличных котов Фото: Baidu
Фото: Baidu

Ван Кси изучил опыт работы волонтеров с уличными кошками и выяснил, что животные чаще всего умирают от недостатка ветеринарной помощи. Именно поэтому мужчина оснастил домик специальными камерами и датчиками, которые определяют, болеет ли животное чем-то или нет.  

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Система сможет распознать такие распространенные заболевания, как гингивостоматит, вирус герпеса и различные виды дерматитов. Если датчики определят, что с кошкой что-то не так, они тут же отправят оповещение волонтерам, которые находятся поблизости, и те поспешат животному на помощь, пишет издание People Daily.

Инженер также предусмотрел защиту от нежеланных гостей: домик оснащен системой распознавания морд. "Этим котам можно только молча позавидовать", – пишут пользователи сети.

Фото: Baidu

Напомним, в Одессе во время Home Me Fest пристроили в семьи 60 бездомных котов и собак. Кроме этого, мы писали, что киевские зоозащитники бьют тревогу: в городе уничтожают беспризорных котов

Смотрите видео: в Киеве построили коттедж для бездомных котов

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Источник: Сегодня
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