ФОТОФАКТ. В Киеве построили коттедж для бездомных котов

Сегодня, 22:57

Горожане взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек


Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

Фото: Лариса Дегтярева в Facebook

В одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье на зиму. Они также взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек. Об этом сообщает в Facebook депутат Киевсовета Лариса Дегтярева.

По ее словам, тяжелее всего в зимнее время приходится бездомных кошкам. Она сообщила, что в Дарницком районе в преддверии зимы киевляне построили для бездомных животных "коттедж".

"Вот такой дом, настоящий "КОТтедж", построили неравнодушные к кошачьей судьбе люди и взяли на себя ответственность ухаживать, убирать и кормить котят!" – написала Лариса Дегтярева в сообщении и опубликовала фотографии.

Напомним, бездомных собак спасают в Херсоне – им грозит смерть из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). По закону о ветеринарной медицине, нужно уничтожить абсолютно всех уличных животных. Поэтому местные жители вывозят четверолапых бездомных за город и просят чиновников спасти животным жизнь.

А в Одессе во время Home Me Fest пристроили в семьи 60 бездомных котов и собак.
собаки, коты, бездомные собаки, бездомные животные
Источник:

"Сегодня"

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