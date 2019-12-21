Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео
Нападение произошло, когда мужчина катался с друзьями на велосипеде
Житель бразильского муниципалитета Жаборанди в штате Сан-Паулу по имени Пауло Маркети спас свою собаку от четырехметровой анаконды после 20-минутной схватки. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Нападение произошло, когда мужчина катался с друзьями на велосипеде. Бежавший за ними пес по кличке Него отправился к воде, чтобы попить и не заметил анаконду, которая обхватила его и потащила в глубину.
Смотрите видео: анаконда перекрыла трассу в Бразилии
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Бразилец услышал крики собаки, бросил велосипед и поспешил на помощь. Он вытащил пса на берег и попытался снять анаконду, но ее хватка была слишком сильной. Змея не обращала внимания на мужчину и продолжала душить Него. Освободить собаку удалось только после того, как к Маркети присоединились его спутники. Ради спасения животного им пришлось потратить на борьбу со змеей 20 минут.
Как сообщалось, в прошлом году в Бразилии храбрая девушка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду. Кроме этого, мы рассказывали, как в Германии из озера Латумер Зе спасатели выловили желтую анаконду длиной 2,5 метра.
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