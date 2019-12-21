Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

Нападение произошло, когда мужчина катался с друзьями на велосипеде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36

Житель бразильского муниципалитета Жаборанди в штате Сан-Паулу по имени Пауло Маркети спас свою собаку от четырехметровой анаконды после 20-минутной схватки. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Нападение произошло, когда мужчина катался с друзьями на велосипеде. Бежавший за ними пес по кличке Него отправился к воде, чтобы попить и не заметил анаконду, которая обхватила его и потащила в глубину.

Смотрите видео: анаконда перекрыла трассу в Бразилии

Читайте также:
Анаконда принесла потомство без самца: фото

Бразилец услышал крики собаки, бросил велосипед и поспешил на помощь. Он вытащил пса на берег и попытался снять анаконду, но ее хватка была слишком сильной. Змея не обращала внимания на мужчину и продолжала душить Него. Освободить собаку удалось только после того, как к Маркети присоединились его спутники. Ради спасения животного им пришлось потратить на борьбу со змеей 20 минут.

Как сообщалось, в прошлом году в Бразилии храбрая девушка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду. Кроме этого, мы рассказывали, как в Германии из озера Латумер Зе спасатели выловили желтую анаконду длиной 2,5 метра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анаконда принесла потомство без самца: фото Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео Гигантская кобра проглотила питона целиком: невероятное видео
видео Бразилия собака змея пес анаконда
Реклама

Новости партнеров

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади