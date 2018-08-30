В Германии из озера выловили огромную анаконду

Сегодня, 03:23

Змея длиной почти 2,5 метра не является ядовитой

фото ANS news
фото ANS news

В Германии, где ранее полиция задержала парня с огромным питоном в штанах, из озера Латумер Зе спасатели выловили желтую анаконду длиной 2,5 метра. Об этом сообщает DW.

Анаконду увидел один из местных рыбаков. Он сразу вызвал спасателей, которые поймали змею. Змея длиной почти 2,5 метра не является ядовитой, однако она использует удушение для убийства своих жертв.

Местные власти и спасатели пока не могут объяснить, каким образом в озере возле Дюссельдорфа появилась желтая анаконда, которая водится в Южной Америке.

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Как сообщалось, в прошлом году в Бразилии храбрая девушка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду. Из-за лежащей на проезжей части змеи остановились несколько автомобилей. Вокруг собрались мужчины, но они не решались приблизиться к пресмыкающемуся.

Тогда проблему решила девушка: она подошла к анаконде, прижала ее голову к асфальту, затем подняла змею на руки и унесла к стоящим машинам.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.
Германия, озеро, змея, анаконда

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