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Мужчина купил на барахолке вазу за 31 гривну, а продал за 11,9 миллионов

Британец не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на продажу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:23
Китайскую вазу продали за 11,9 миллионов гривен
Китайскую вазу продали за 11,9 миллионов гривен
Фото: Sworders

Британец, пожелавший остаться неизвестным, за один фунт стерлингов (31,5 грн) купил на барахолке желтую расписную вазу из Китая, а затем продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (11,9 млн грн). Мужчина утверждает, что не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на eBay. Потенциальные покупатели предлагали ему куда больше денег, чем он запросил. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Заметив чрезвычайный спрос, мужчина удалил объявление о продаже, а вазу отнес к оценщикам из аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers. Специалисты осмотрели вещь и заявили, что ее, вероятно, изготовили для китайского императора Цяньлуна из династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. "Он очень удивился и обрадовался, когда мы рассказали ему историю вазы", – отметил антиквар Есюэ Ли.

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Эксперты полагали, что вазу можно продать за 80 тысяч фунтов стерлингов, однако покупатель из Китая предложил за ценный лот почти в пять раз больше. Бывший владелец вазы решил потратить вырученные деньги на обеспечение будущего трехлетней дочери.

Ранее "Сегодня" писали о нидерландце по имени Хенк Лаарманс, который нашел на секонд-хенде картину неизвестного автора и купил ее за 75 евро. Однако позже оказалось, что реальная цена пейзажа намного выше. Ранее мы также рассказывали, что дизайнерский секонд-хенд набирает популярность и теперь за эксклюзивной одеждой в секонд-хенде охотятся голливудские и отечественные звезды.

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