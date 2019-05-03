Спецрепортаж: "По следам секонд-хенда"

Журналисты выясняли, чем именно обрабатывают перед продажей продукцию секонд-хенда

Журналисты решили выяснить, чем именно обрабатывают перед продажей бывшую в употреблении одежду из-за границы.

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам секонд-хенда".

Ранее мы писали, что пока дизайнеры создают одежду из вторсырья, рядовые украинцы активно продают старую одежду. Таким образом, за платье можно выручить пару сотен гривен, а за босоножки или пальто – и того больше. Среди всех категорий одежды, которую повторно продают в сети, лучше всего раскупают женские платья. Независимо от фасона и сезона.

Если же вы боитесь продавать онлайн, эксперты советуют выбирать специализированные платформы или комиссионные магазины.

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его.

Кроме того,мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Также мы писали о том, стоит ли покупать технику в комиссионке и как почти даром получить брендовую вещь в секонд-хенде.

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