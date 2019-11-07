Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

За это время Кенни Ди из США похудел на 34 килограмма

Кенни Ди за три года трезвости похудел на 34 кг Фото: Imgur/dunnkw01

37-летний железнодорожный инженер из США по имени Кенни Ди три года назад самостоятельно отказался от алкоголя. С тех пор американец регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно это решение изменило его внешний вид.

24 часа и 30 дней трезвости Фото: Imgur/dunnkw01

"Частенько я стоял в ванной, смотрел на себя в зеркале и думал: "Вот бы быть сейчас трезвым". И потом мне стало так безразлично, буду я дальше жить или умру. Просто хотелось, чтобы все это закончилось. И не важно, каким путем", – рассказывает Кенни Ди в комментарии для Bored Panda.

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Мужчина начал выпивать еще в университете. Однажды он понял, что потерял контроль над своей пагубной привычкой. Кенни решил внести коррективы в рацион, а также начал заниматься спортом. Он попросил помощи у друзей и записался на собрания анонимных алкоголиков.

90 дней и один год трезвости Фото: Imgur/dunnkw01

Результат не заставил себя ждать – за три года без выпивки Кенни Ди похудел на 34 килограмма. Мужчина отметил, что у него "ясная голова", "чистый от алкоголя организм" и он делает все возможное, чтобы "не обижаться, не злиться и не ругаться".



Два и три года трезвости Фото: Imgur/dunnkw01

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