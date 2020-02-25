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Мужчина неожиданно получил ответ на письмо, брошенное в реку семь лет назад: фото

За эти годы послание доплыло из немецкого города Бонн до Новой Зеландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19

Кристиан Гогос из немецкого города Бонн получил ответ на послание в бутылке семилетней давности. Как выяснилось, дети мужчины бросили записку в реку Рейн еще в 2013 году. За семь лет она доплыла до Новой Зеландии. Об этом Гогос рассказал на своей странице в Facebook.

"Огромное путешествие для маленькой бутылочки! К сожалению, получатели не оставили свой адрес. Пожалуйста, помогите нам найти Скотта, Юлию, Леа и Алису Джой из Окленда, мы очень хотели бы поблагодарить их", – написал Кристиан.

Немец получил ответ на послание в бутылке
Немец получил ответ на послание в бутылке
Фото: facebook.com/christian.gogos

Немец попросил пользователей Сети распространить публикацию и помочь ему разыскать авторов ответного письма. За несколько дней пост Кристиана Гогоса стал вирусным. Им поделились почти тысяча юзеров. Десятки комментаторов пожелали ему удачи в поисках.

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Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали, как в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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