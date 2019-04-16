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Мужчина потребовал джекпот спустя 14 лет после выигрыша

Амир Массизаде выиграл 4,8 миллиона долларов в лотерею

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:25
Амир Массизаде выиграл 4,8 миллиона долларов в лотерею
Амир Массизаде выиграл 4,8 миллиона долларов в лотерею
Фото: Depositphotos

Житель американского города Боулдер, штат Колорадо, требует у лотереи через суд выплатить ему полную сумму выигрыша после того, как выяснилось, что другие победители оказались мошенниками, сообщает издание The Denver Post.

Амир Массизаде выиграл 4,8 миллиона долларов в лотерею штата в 2005 году. Мужчина оказался не единственным победителем — билеты со счастливыми номерами оказались и у братьев Типтон. Призовые деньги разделили, и Массизади получил 568,9 тысячи долларов после уплаты налогов.

Позже Массизади узнал, что братьев обвинили в мошенничестве с лотереями на территории всей страны, в том числе в штате Колорадо. Мужчина решил, что лотерея обязана отдать ему доли, которые получили Типтоны. Сам он добавил, что играл честно, в то время как один из братьев работал программистом в штабе лотереи и написал алгоритм, предугадывающий выигрышные номера.

Представители лотереи отказались выплачивать деньги, сославшись на то, что Массизаде сам подписал контракт, в котором было указано, кому и сколько денег будет выдано. Мужчина подал на лотерею в суд, однако в феврале окружной суд Денвера отклонил его иск.

Теперь дело Массизаде будут слушать в апелляционном суде Колорадо. Его адвокат заявил, что ожидает другого решения от судьи: "Если честный человек играет по правилам, а другие игроки обманывают и их ловят, то честный игрок должен получить все, а мошенники — ничего".

Напомним, что в Lotto Max разыграли так называемый "рождественский" розыгрыш в размере 44,2 млн долларов США.  Кроме того, сообщалось,что в Канаде выиграли джекпот национальной лотереи. Также мы писали, как двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США).

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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