Мужчина спас жизнь возлюбленной за годы до знакомства с ней

Невероятная история произошла в Китае

В Китае мужчина спас свою возлюбленную задолго до знакомства Фото: pixabay

В Китае мужчина пожертвовал свою кровь для спасения незнакомой девушки, а через несколько лет начал с ней встречаться, сообщает Metro.

В 2008 году жительница города Синьчжу, Тайвань, Линь Сяофэнь попала в серьезную аварию. Чтобы спасти ее жизнь, докторам потребовалось перелить ей около пяти литров крови, а также тромбоцитный концентрат. Линь выжила, однако у нее развилась коагулопатия – нарушение свертываемости крови. Поэтому время от времени ей требовались новые переливания. В 2011 году ее вновь доставили в больницу, и только донорская кровь смогла ее спасти.

Китаец спас жизнь возлюбленной за годы до знакомства с ней Фото: @lin.xiaofen

В 2017 году девушка переехала в другой город и познакомилась с Лянь Чжичэном, регулярно сдающим кровь. Молодые люди очень быстро начали встречаться и уверяли, что чувствуют "особую связь". Как-то Линь рассказала парню о своих проблемах со здоровьем и тот отметил, что как раз сдавал кровь в 2011 году. Он пошутил, что, возможно, спас ее жизнь.

Лянь отправился в больницу и проверил по своему донорскому удостоверению, кому досталась его кровь. Как оказалось, ее действительно перелили его девушке. Мужчина очень удивился и призвал всех сдавать кровь. "Тогда у вас появится шанс спасти жизнь вашей будущей жены", – добавил он.

Напомним, в Индонезии влюбленных привселюдно избили палками за объятия в общественном месте. Кроме этого, мы писали, что парень и девушка на фото сыграли свадьбу, зная о неизбежной смерти.

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