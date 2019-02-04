Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина спас жизнь возлюбленной за годы до знакомства с ней

Невероятная история произошла в Китае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
В Китае мужчина спас свою возлюбленную задолго до знакомства Фото: pixabay
В Китае мужчина спас свою возлюбленную задолго до знакомства
Фото: pixabay

В Китае мужчина пожертвовал свою кровь для спасения незнакомой девушки, а через несколько лет начал с ней встречаться, сообщает Metro.

В 2008 году жительница города Синьчжу, Тайвань, Линь Сяофэнь попала в серьезную аварию. Чтобы спасти ее жизнь, докторам потребовалось перелить ей около пяти литров крови, а также тромбоцитный концентрат. Линь выжила, однако у нее развилась коагулопатия – нарушение свертываемости крови. Поэтому время от времени ей требовались новые переливания. В 2011 году ее вновь доставили в больницу, и только донорская кровь смогла ее спасти.

Китаец спас жизнь возлюбленной за годы до знакомства с ней Фото: @lin.xiaofen

В 2017 году девушка переехала в другой город и познакомилась с Лянь Чжичэном, регулярно сдающим кровь. Молодые люди очень быстро начали встречаться и уверяли, что чувствуют "особую связь". Как-то Линь рассказала парню о своих проблемах со здоровьем и тот отметил, что как раз сдавал кровь в 2011 году. Он пошутил, что, возможно, спас ее жизнь.

Лянь отправился в больницу и проверил по своему донорскому удостоверению, кому досталась его кровь. Как оказалось, ее действительно перелили его девушке. Мужчина очень удивился и призвал всех сдавать кровь. "Тогда у вас появится шанс спасти жизнь вашей будущей жены", – добавил он.

Напомним, в Индонезии влюбленных привселюдно избили палками за объятия в общественном месте. Кроме этого, мы писали, что парень и девушка на фото сыграли свадьбу, зная о неизбежной смерти.

Смотрите видео: в Днепре мужчина через интернет-знакомство шантажировал девушку на 300 тысяч гривен

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Девушка получила странное сообщение в WhatsApp и нашла свою любовь "Не знаю, что на меня нашло": Софи Тернер рассказала о нелепом знакомстве с Джастином Бибером
Китай курьез знакомство
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте