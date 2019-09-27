Мужчину обвинили в воровстве и попросили снять штаны: курьезный случай

Житель Великобритании прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры

Стив Уайтхерст и его возлюбленная Фото: heraldpublicist

47-летний житель Великобритании Стив Уайтхерст во время шопинга со своей подругой и ее 18-месячным внуком попал в курьезную ситуацию. Сотрудница магазина одежды заподозрила мужчину в краже и попросила снять штаны, чтобы доказать невиновность.

Британец в магазине попал в курьезную ситуацию Фото: heraldpublicist

Как сообщает The Sun, кассирша указала покупателю на большую "выпуклость" на штанах. Британец ответил, что это его пенис, однако менеджер продолжала спорить. В итоге Уайтхерст снял штаны, его подруга с внуком также видели происходящее.

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Однако сотруднице и этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры. Охранник сказал кассирше, что вещей в трусах и правда нет.

Британец набрал одежды на сумму 400 фунтов (11,8 тысяч гривен).

Напомним, в интернете появился сайт, посвященный пьяному шопингу, портал получил название Drunkmall. Кроме этого, мы писали о шопинге в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей.

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