Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчину обвинили в воровстве и попросили снять штаны: курьезный случай

Житель Великобритании прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Стив Уайтхерст и его возлюбленная Фото: heraldpublicist
Стив Уайтхерст и его возлюбленная
Фото: heraldpublicist

47-летний житель Великобритании Стив Уайтхерст во время шопинга со своей подругой и ее 18-месячным внуком попал в курьезную ситуацию. Сотрудница магазина одежды заподозрила мужчину в краже и попросила снять штаны, чтобы доказать невиновность.

Британец в магазине попал в курьезную ситуацию
Британец в магазине попал в курьезную ситуацию
Фото: heraldpublicist

Как сообщает The Sun, кассирша указала покупателю на большую "выпуклость" на штанах. Британец ответил, что это его пенис, однако менеджер продолжала спорить. В итоге Уайтхерст снял штаны, его подруга с внуком также видели происходящее.

Смотрите видео: чем опасна одежда из масс-маркета

Однако сотруднице и этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры. Охранник сказал кассирше, что вещей в трусах и правда нет.

Британец набрал одежды на сумму 400 фунтов (11,8 тысяч гривен).

Напомним, в интернете появился сайт, посвященный пьяному шопингу, портал получил название Drunkmall. Кроме этого, мы писали о шопинге в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Какие товары выгодно покупать в Duty Free: исследование Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее Торговля уходит в онлайн: что покупают украинцы в сети Как покупать правильно: ТОП-7 ошибок при выборе ноутбука
видео Великобритания курьез покупки
Реклама

Новости партнеров

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 08:39Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 14:08Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак