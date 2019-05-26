Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

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С каждым годом покупки в интернете становятся все популярнее. По данным маркетплейса Prom.ua, в прошлом году украинцы скупились на их портале на 19,2 млрд грн — это на 43% больше, чем годом ранее. Однако популярность сопровождается и растущей требовательностью народа к онлайн-магазинам. Что именно бесит украинцев в работе онлайн-площадок, у аналитиков Prom.ua выяснили "Сегодня".

Как оказалось, в первую очередь покупатели не хотят отвлекаться от покупок из-за обилия всплывающей рекламы. На такой тренд уже реагируют многие торговцы, убирая со своих порталов лишнюю информацию, раздражающую клиентов. Также придирчиво шопоголики относятся к фото товара — они должны быть максимально реалистичными и со всех ракурсов.

"Если в обычном магазине покупатель может проверить товар вживую, то в интернете у него есть только фото и описание. Они должны быть настолько полными, чтобы не осталось вопросов", — подчеркивает глава отдела исследований Prom.ua Алина Бокова.

Она добавляет, что описание должно быть понятным даже ребенку.

"Заказывая товар, покупатель не хочет тратить время и силы, чтобы понять сложное описание товара, он хочет получать удовольствие от покупки", — рассказывает эксперт.

Чуть ли не самым важным условием покупки является цена — человек не купит товар, пока не поймет, сколько он будет стоить. Заставлять клиента уточнять стоимость не вариант, еще хуже выставлять неактуальные цены.

"Когда покупатель изучает товар на сайте, для него окончательный аргумент — ценник в магазине. Поэтому он не рассчитывает на другую стоимость в момент подтверждения заказа. Такое вызывает гнев и разочарование", — говорит Бокова.

Возмущает клиентов и когда после оформления заказа продавец долго не выходит на связь.

"Если продавец не отвечает 2—3 часа или день-два, то покупатель попросту передумает заказывать", — отмечает специалист.

То же касается и нерасторопной службы поддержки: когда при заказе что-то пошло не так, покупатель хочет, чтобы ему помогли как можно скорее.

"Это можно сравнить со скорой помощью. Вам срочно нужен доктор, но скорая перезвонит вам только через три дня после случившейся проблемы", — комментирует Бокова.

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Трудности доставки

Нервирует народ и раздельная доставка одновременно заказанных товаров с одного и того же сайта. По словам Боковой, такая проблема встречается на маркетплейсах, где работает много интернет-продавцов.

А если вещь не подошла, украинцы сердятся из-за трудностей при возврате — зачастую продавцы прописывают правила в нудных пользовательских соглашениях, которые никто не желает читать.

"Сайты таким образом защищаются от покупателей — если клиент не прочитал огромное описание правил покупки, это его проблемы. Но в реальности это проблема продавца", — отмечает эксперт.

Она добавляет, что условия возврата должны быть прописаны на видном месте максимально просто и прозрачно.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, чем опасна одежда из масс-маркета. Специалисты рассказали, как уберечь себя от болезней после покупки вещей.

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