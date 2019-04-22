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Мужчины откопали невероятный клад стоимостью пять миллионов гривен

Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
В Великобритании найден невероятный клад
В Великобритании найден невероятный клад
Фото: Pixabay
В Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет, стоимостью 150 тысяч фунтов (5,2 млн грн). Об этом сообщило британское издание The Sun.
 
Эндрю Винтер,Тобиас Новак и его брат Матеуш гуляли с металлоискателем неподалеку от английской деревни Хамблден, графство Бакингемшир, где был организован специальный фестиваль для любителей поиска сокровищ. Через час безуспешных поисков они были готовы сдаться, как вдруг прибор показал, что под землей лежит нечто серебряное. Друзья начали копать и обнаружили гору монет, изготовленных в XIV веке, в период правления Эдуарда II.
Чуть позже к ним присоединился Дариуш Фиялковский, еще один участник фестиваля. В первый день четверке удалось найти 285 серебряных и золотых монет, через три дня их стало уже 557. По правилам мероприятия, четыре найденные монеты уже считаются кладом, и участники должны сообщить об этом организаторам.
По словам британцев, когда новость об их удивительных находках разнеслась по фестивалю, они стали переживать за сохранность клада и решили дежурить ночами, чтобы обезопасить его.
Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ разделят с землевладельцем.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота.

Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

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