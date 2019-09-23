Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Напуганная женщина в попытке спастись укусила верблюда между лап

Инцидент произошел в одном из частых зоопарков американского штата Луизиана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Верблюд по кличке Каспер напал на американку Фото: theadvocate
Верблюд по кличке Каспер напал на американку
Фото: theadvocate

Курьезный инцидент произошел в частном зоопарке Tiger Truck Stop, который находится в американском штате Луизиана (США). Одна из посетительниц случайно оказалась в вольере верблюда. Животное сразу же напало на женщину. Чтобы спастись, американка была вынуждена укусить зверя за гениталии, пишет The Advocate.

Как сообщает издание, инцидент произошел из-за того, что в вольер к верблюду по кличке Каспер забежала собака женщины. Пес был глухой и не мог расслышать призывов хозяйки, которой пришлось последовать за своим домашним питомцем и забраться в вольер. Напуганный верблюд погнался за посетительницей зоопарка и прижал ее к стенке, а затем уселся на нее сверху, едва не раздавив своим весом.

Смотрите видео:  в зоопарке Вашингтона состоялся "пятнистый" дебют

Женщине пришлось укусить животное за гениталии: только это заставило его подняться. Посетительница зоопарка, которая оказалась жительницей Флориды, госпитализирована. Точные данные о ее состоянии не приводятся. Инцидент расследовала полиция. 

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. 

Кроме этого, в сети появилось видео, как в Южной Африке дикий кабан спасся от голодных леопардов благодаря счастливому стечению обстоятельств, сумев буквально столкнуть лбами хищников.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В китайском зоопарке оскандалился "царь зверей" Лысый ежик в зоопарке напугал защитников природы: фото В зоопарке Киева начался ягодный сезон: животных будут кормить арбузами (видео) В Крыму возбудили уголовное дело против владельца зоопарка
видео США курьез инцидент зоопарк верблюд гениталии
Реклама

Новости партнеров

Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Сегодня, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

Сегодня, 07:13Events

Сегодня осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Вчера, 12:50Техно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

Новости партнеров

Почему скрывали? Отцом ребенка Ани Лорак стал дедушка
Почему скрывали? Отцом ребенка Ани Лорак стал дедушка
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Девушка дня. Очаровательная подруга молодого полузащитника Колоса
Девушка дня. Очаровательная подруга молодого полузащитника Колоса