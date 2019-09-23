Напуганная женщина в попытке спастись укусила верблюда между лап

Инцидент произошел в одном из частых зоопарков американского штата Луизиана

Верблюд по кличке Каспер напал на американку Фото: theadvocate

Курьезный инцидент произошел в частном зоопарке Tiger Truck Stop, который находится в американском штате Луизиана (США). Одна из посетительниц случайно оказалась в вольере верблюда. Животное сразу же напало на женщину. Чтобы спастись, американка была вынуждена укусить зверя за гениталии, пишет The Advocate.

Как сообщает издание, инцидент произошел из-за того, что в вольер к верблюду по кличке Каспер забежала собака женщины. Пес был глухой и не мог расслышать призывов хозяйки, которой пришлось последовать за своим домашним питомцем и забраться в вольер. Напуганный верблюд погнался за посетительницей зоопарка и прижал ее к стенке, а затем уселся на нее сверху, едва не раздавив своим весом.

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Женщине пришлось укусить животное за гениталии: только это заставило его подняться. Посетительница зоопарка, которая оказалась жительницей Флориды, госпитализирована. Точные данные о ее состоянии не приводятся. Инцидент расследовала полиция.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Кроме этого, в сети появилось видео, как в Южной Африке дикий кабан спасся от голодных леопардов благодаря счастливому стечению обстоятельств, сумев буквально столкнуть лбами хищников.

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