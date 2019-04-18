Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет: все о его звездах и истории

В Киевском парке для зверей гордятся историей, современными животными-звездами, хотят восстанавливать популяцию исчезающих видов и ждут конца реконструкции

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевскому зоопарку — 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Нынешний директор Кирилл Трантин говорит, что сейчас они внедряют опыт английских зоопарков. В Британии уже не гонятся за высоким посещением или большим количеством животных. В их зоопарках выращивают исчезающие виды и возвращают животных в природу, там разрабатывают по 20 всевозможных программ. У нашего киевского собрата есть программы по возрождению черного аиста, лошади Пржевальского или даже бурого медведя.

"В этом году мы планируем запустить 5—6 новых программ. Будем разводить, например, украинского хомяка, популяция которого беспощадно истреблена охотниками. Так что свой день рождения Киевский зоопарк отпразднует хорошей работой во благо животных", — говорит Трантин.

Четыре звезды зоопарка

Лили, которая любит гулять под дождем

Бегемоту Лили уже три года. Ее в Киев привезли семимесячной из Италии. "Малышка" — настоящая звезда зоопарка, ведь даже имя для нее придумывали посетители (до этого ее называли Бигги). Она очень веселая и шустрая, любит разные лакомства и игры в воде. Два года назад в зоопарке даже устроили день рождения для Лили по случаю присвоения ей нового имени. Для бегемотика приготовили торт из овощей и фруктов.

В зоопарке говорят, что для Лили искать самца еще рановато. Но через 3—4 года для нее обещают построить новый вольер, тогда и появится в зоопарке еще один бегемотик. Будет это мальчик или девочка, решат в Европейской ассоциации зоопарков. В любом случае скучно Лили не будет. Кстати, сейчас животное в своем зимнем вольере, хотя она обожает гулять под дождем.

Фото: Киевский зоопарк

Птица, "видевшая" самого Гитлера

Казуар по прозвищу Казик — птица с ярким хохолком на голове. Ему около 70 лет, и он такой один на всю Украину. Казик попал в Киев из Ленинградского зоопарка, а туда его привезли из Берлинского после войны. Поэтому в зоопарке шутят, что их Казик еще живого Гитлера видел. Характер у птицы скверный — он одиночка, пережил двух своих жен. Казика можно увидеть в теплое время в огромном вольере. Там растут вишни и яблоки, которые он любит есть. Чтобы Казику было не скучно одному, к нему подселяют павлинов.

Фото: Киевский зоопарк

Головоломки для тони и личное кресло

Горилле Тони, которого обожают и посетители, и работники зоопарка, 45 лет. В Киеве он живет с 1999 года, хотя родился в зоопарке немецкого Нюрнберга в 1974 году. В прошлом году Тони похудел на 20 кг. Ему сделали кардиограмму и анализ крови, горилла здорова. Для Тоника сотрудники зоопарка придумывают новые игрушки, активности, чтобы тот не толстел. Например, игрушку-головоломку — емкость с дырками, из которой он, приложив усилия, должен вытрусить орехи. У Тони есть свой гамак, новое кресло и даже телевизор, который он регулярно смотрит.

Хорас принимает угощения и ждет друзей

Слон Хорас любит играть и принимать угощения. Ему всего 14 лет. Родился слоник в Берлинском зоопарке. Именно под него через три года в Киевском зоопарке будет построен большой слоновник. Когда помещение будет готово, Хорасу привезут от 2 до 3 слонов, чтобы он не страдал в одиночестве.

Фото: Киевский зоопарк

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Мир зверей в районе Шулявки

Официальной датой основания Киевского зоопарка следует считать весну 1909 года, когда он получил свою территорию и разрешение вице-губернатора собирать деньги на содержание зверей. А начиналось все в апреле 1907 года. По инициативе профессоров университета Св. Владимира и политехнического института, преподавателей гимназий, врачей и любителей живой природы было основано Киевское общество любителей природы и открыта первая экспозиция животных в университетском ботсаду (теперь это ботсад им. Фомина).

1910 год. Экспозиция в ботсаду университета

В 1912 году власти выделили зоопарку более подходящее место площадью в 23,2 га на Шулявке. Рельеф этой местности был непригоден для строительства жилья, а для зоосада — в самый раз: в оврагах выкопали озера, а на верхней территории построили вольеры и клетки. Официальное новоселье состоялось в 1913 году, но развитию учреждения помешали Первая мировая, а затем и гражданская войны. В 1919 году зоопарк переходит в собственность государства и получает статус "Киевский зоологический парк". Первым официальным директором был избран Венантий Бурдзинский.

1912 год. Начало строительства зоопарка

В 1920-х годах начинается расцвет зоопарка, он пополняется новыми животными. В 1935 году за ним закрепляют всю территорию и ограждают ее забором; начинают строить слоновник и помещения для обезьян. Старые вольеры расширяют, улучшают водоснабжение и выделяют сенокосный участок.

Увы, но оккупация Киева фашистами в 1941 году закончилась для зоопарка почти полным разрушением и вывозом животных в Германию. После освобождения Киева в 1943-м зоопарк был отремонтирован и уже 10 апреля 1944 года начал работать. А в 1966 году началась его долгосрочная реконструкция. Были построены нынешний центральный вход с помещениями для касс и экскурсионного бюро, котельная, которая обеспечила зоопарк теплом и горячей водой.

1964 год. Таким был центральный вход в Киевский зоопарк на проспекте Победы

В 1968 году возле главного входа появились знаменитые скульптуры львов и зубра, которые стали символом зоопарка. Через четыре года он получил современный павильон для птиц. Чуть позже был открыт акватеррариум, в 1976 году построен комплекс для содержания приматов, а в мае 1982 года открыт "Остров зверей".

1985 год. Переход слона Бамы из цирка в зоопарк

Венантий Бурдзинский. Первый директор Киевского зоопарка

Снова ремонт: новый вход, озера и паркинг

Новую масштабную реконструкцию Киевского зоопарка затеяли осенью 2017 года. Она продлится еще несколько лет и будет состоять из шести этапов. Все работы обойдутся городу в 1,7 млрд грн. В мэрии уверяют, что зоопарк изменится до неузнаваемости.

Уже через две недели тут планируют открыть для посетителей объекты из первой очереди реконструкции — реконструированные озера с пеликанами и с карпами кои. Также откроется и зона с амфитеатром.

"Посетители смогут пройтись мимо озер и вдоль копытного ряда. Летом планируем закончить большой универсальный вольер размером в 1200 метров квадратных возле действующего центрального входа. Там мы планируем содержать черных гиббонов. Их у нас целая семья: папа, мама и малыш, который родился восемь месяцев назад. Для них там будет построен большой домик. Там же будут экспонироваться мунжаки (маленькие олени) и азиатские птицы", — рассказывает "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

А вот новый центральный вход (на углу пр-та Победы и ул. Зоологической) будет открыт в следующем году. К нему обещают перенести скульптуры львов и зубра, стоящие у старого входа. Эти работы создал скульптор Юрий Рубан, и за 50 лет они нуждаются в ремонте.

"Украшением нового входа станет скульптура 15-метрового жирафа, разрисованного в яркие цвета. На нее сейчас устанавливают защиту от попадания молний. Когда потеплеет, авторы работы начнут покрывать рисунки на жирафе защитными лаками", — говорит директор.

По его словам, в этом году начнется проектирование второй очереди зоопарка. В следующем году запланировано открытие многоуровневого паркинга на 300 мест и нового входа.

"Люди будут ставить машины в паркинг и приходить в зоопарк. Там установят турникеты, будет зона фастфуда, туалеты. Для этого нам придется переносить на пустырь возле военной части всю хозяйственную зону: кормокухню, гаражи, склады, сено, веткохранилище и ветслужбу", — поясняет Трантин.







Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру. Владельцы мини-зоопарка ждали на рождение малыша четыре года.

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