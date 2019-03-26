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"Не пейте воду": в роддоме одновременно забеременели девять медсестер

Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
В США забеременели одновременно девять медсестер Фото: facebook.com/MaineMedicalCenter
В США забеременели одновременно девять медсестер
Фото: facebook.com/MaineMedicalCenter

В медицинском центре штата Мэн в Портленде (США) девять медсестер родильного отделения забеременели примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года. Об этом сообщили на странице Maine Medical Center в Facebook.

"Мне кажется, каждый раз, когда одна из нас сообщала "я беременна", мы все становились еще счастливее", – рассказывает Эрин Гренье, одна из будущих мам.

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Другие медсестры также отмечают важность поддержки на работе. "Это действительно приятно – прийти на работу и видеть людей в таком же состоянии, как и ты, наблюдать за тем, как растет твой и их животы, делиться опытом", – делится медсестра Аманда Спор с журналистом CNN.

В посте про беременность сотрудниц медцентр просит пациентов не паниковать и утверждает, что найдет девушкам временную замену. А вот пациенты в комментариях шутят. Кто-то советует не пить воду в больнице, мол, может беременность "передается" именно таким образом; кто-то предполагает, что бэби-бум – результат холодной зимы этого года.

Ранее мы писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей. Также сообщалось что "беременность" американки оказалась опухолью в 20 кг.

Смотрите видео: в больнице Аризоны одновременно забеременели 16 медсестер

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Источник: Сегодня
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