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Неделя после Пасхи 2019: что можно, а что категорически нельзя делать

Узнайте главные особенности первой недели после Пасхи 2019: народные традиции, обряды, запреты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Традиции и запреты Светлой Пасхальной недели
Традиции и запреты Светлой Пасхальной недели
Фото: Pixabay

Когда пройдет Светлая седмица в 2019 году, какие особенности имеет каждый день Пасхальной недели, какие традиции и обряды сохранились до наших дней и как себя правильно вести в этот период, читайте в нашей статье.

Первая неделя после Пасхи, которая в 2019 году будет с 29 апреля по 5 мая, называет Светлая седмица или Светлая Пасхальная неделя. В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и поздравлять друг друга, говоря: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".

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Понедельник Светлой недели

Начиная с понедельника можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом заходит мужчина. На праздничный стол гость приносит куличи, крашанки и символические подарки. Если у мужчины есть семья, его жена и, если есть, дочь остаются в этот день дома.

Вторник Светлой недели

Во вторник, который называют Светлый вторник, уже женщины начинают ходить в гости, а их мужчины в этот день не посещают родных. Но эти традиции сейчас отходят и их практически не соблюдают. Все чаще в гости приходят семьями. Раньше в некоторых местах со вторника или со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась "хороводница". Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы.

Среда Светлой недели

По средам "Великодних святок" многие селяне устраивали танцы и веселье. И взрослые, и дети собирались "на музыку", чтобы проводить святки. Эти три дня Великоденских праздников были счастливым временем гостеваний, молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы ряста (хохлатка), а найдя – топтали их приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться рясту топтать".

Четверг Светлой недели

В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и молодые люди присматривали себе невесту. Когда-то на четвертый день пасхальной недели "водили кобылу". На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган "грыз" ей ухо, и она вставала. Празднование к четвергу уже заканчивается, но на столах еще могут стоять куличи, крашанки и звучать: "Христос воскрес – Воистину воскрес!" Так позволялось отмечать в течение 40 дней – до самого Вознесения.

Пятница Светлой недели

В пятницу был Прощеный день, который особо пышно и торжественно отмечался молодоженами, к которым приходили близкие родственники. В этот день по традиции девушки умывались ледяной водой, которая, как считается, помогает весь год оставаться здоровой.

Суббота Светлой недели

Хороводница отмечалась в субботу. Днем начинался разгар молодежных игр и гуляний. К примеру, было популярно играть в катание яиц. Все желающие складывают полукругом свои крашеные яйца около невысокой горки, после чего один из них скатывает свое яйцо сверху, стараясь сбить как можно больше чужих. Все сбитые яйца игрок забирает себе, но если ничего не вышло, то своего он лишается. Участники должны были красиво и оригинально расписать свои яйца, чтобы их легко было отличить от чужих. Кстати, эта традиция пришла еще из языческих времен, где она была призвана пробудить силы земли и обеспечить хороший урожай.

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Воскресенье Светлой недели

Молодые люди или девушки, одетые в яркие наряды, собирались в группы и окликали своих товарищей, женившихся в прошлом году. Они обходили свою деревню и ближайшие соседние. Для молодоженов день имел большое значение, поскольку до него муж не мог оставлять жену одну, но уже после мог надолго уехать работать, переложив на плечи супруги весь груз хозяйственных забот. В этот день провожали Пасху, проводили обряды встречи весны, массовые гуляния.

Что можно и нельзя делать на неделе после Пасхи

  • Поскольку праздник Пасхи – торжество жизни над смертью, поэтому всю Пасхальную неделю нужно радоваться, а не скорбеть за умершими.
  • Также в эти дни не проводят панихиды.
  • А вот крестить детей на Светлой Пасхальной седмице можно.
  • Также считается, что рожденный во время пасхальной недели младенец, будет наделен богатырским здоровьем, удачей и многого добьется в жизни.
  • На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания.
  • Зато можно устраивать смотрины невест, ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни.

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Смотрите видео о пасхальных выходных:


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