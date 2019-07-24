Невероятное видео: аллигатор победил в схватке с гигантским змеем

Свидетели зрелища были шокированы брутальной сценой со смертельным исходом

Схватку питона и аллигатора сняли на видео в США Фото: Pixabay

На YouTube-канале Caters Clips опубликован ролик жесткой схватки питона с аллигатором. Битву титанов удалось снять на видео молодому турист по имени Эван Уилсон в Национальном парке Эверглейдс в США. Всего за несколько дней запись набрала свыше 400 тысяч просмотров и сотни комментариев, сообщает Martime Herald.

Смотрите видео: смертельная схватка питона и аллигатора

"Аллигатор вышел из этой битвы победителем и утащил тушу огромной змеи вглубь Эверглейдса, где я больше не мог следовать за ним", – рассказывает Уилсон.

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В ролике также показано, как аллигатор пожирает свою добычу. Свидетели зрелища были шокированы брутальной сценой со смертельным исходом.

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Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного представителя этого вида составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра. Они попали во Флориду не более 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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