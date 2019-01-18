Невеста оскандалилась из-за странной выходки перед свадьбой

Девушку раскритиковали в социсетях

Невеста шокировала гостей свадьбы своей выходкой Фото: pixabay

Курьезная выходка невесты перед свадьбой чуть не испортила праздника. Об инциденте сообщила сама виновница торжества в социальной сети Facebook. Однако ее мнение раскритиковали в комментариях.

Дело в том, что невеста заставила своих подруг надеть цветные линзы, чтобы соответствовать цветовой гамме ее свадьбы. Она переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом дресс-кода.

Юзеры отметили, что девушка перегибает палку, "ведь не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение". Невесте объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы. Ярко-желтое платье будет сочетаться не со всяким цветом.

Невеста попросила гостей свадьбы надеть линзы Фото: Facebook

Напомним, парень и девушка на фото сыграли свадьбу, зная о неизбежной смерти. Даррен Истон и Лорен Поуп обменялись клятвами в присутствии 60 гостей. Влюбленные страдают одной и той же болезнью — кистозным фиброзом, и именно она свела их вместе.

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