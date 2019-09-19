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"Никогда не разлучались": реакция пса на смерть хозяина потрясла сеть

Теперь за псом по кличке Чучу будут присматривает родственники покойного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Преданная собака растрогала народ на похоронах хозяина Фото: "Сегодня" / Viral
Преданная собака растрогала народ на похоронах хозяина
Фото: "Сегодня" / Viral

Душераздирающие кадры удалось снять на видео в филиппинском городе Тарлак. Верного пса породы аскал по кличке Чучу привезли к гробу его умершего хозяина, чтобы попрощаться. Питомец почти никогда не разлучались с владельцем, утверждают соседи мужчины.

Как сообщает газета Daily Mirror, у филиппинца Карлито Сембрано (владельца собаки) случился сердечный приступ, после чего его экстренно отвезли в больницу. Мужчина настоял, чтобы Чучу поехал с ним. Спустя несколько дней Карлито скончался. Семья пыталась забрать аскала домой, однако животное отказалось покидать своего любимого хозяина. 

Смотрите видео: верный пес на дороге ждет умершую хозяйку

"Мы отвезли пса в дом, где стоял гроб с Сембрано. Когда собака снова увидела хозяина, мы все растрогались. Было очевидно, что Чучу грустит", – рассказывает местный житель Джесси Родригес, добавив, что в поисках Сембрано Чучу бегал по знакомым местам, которые они посещали вместе. Затем питомец возвращался к дверям больницы и преданно ждал мужчину.

Теперь за псом присматривает родственники покойного.

Напомним, ранее в Великобритании хозяин под Рождество бросил на улице своего пса вместе с его лежанкой. Ролик был опубликован на YouTube-канале The Sun. Видео вызвало возмущение со стороны зоозащитников, назвавших зрелище "душераздирающим".

Также мы рассказывали историю китайского Хатико: верный пес ждет умершую хозяйку. А вот другого верного четырехлапого друга обнаружили на Минском массиве в Киеве – собака в ошейнике несколько суток ждала, когда за ней вернется хозяин.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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