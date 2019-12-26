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Как украсить дом на Новый год 2020: нескучные идеи

Сегодня Lifestyle расскажет, как всесторонне подготовиться к празднику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Как украсить дом к Новому году
Как украсить дом к Новому году
Фото: Pexels

До Нового года 2020 осталось меньше недели, и если вы еще не успели нарядить свое жилье к празднику – самое время. Ведь ваш дом или хотя бы главная комната должны выглядеть волшебно, особенно если вы ждете гостей или у вас подрастают дети.

Чтобы праздник удался, нужна определенная атмосфера. Наряжать нужно не только елку, но и все вокруг: стены, окна, потолок, мебель. Если вы еще не знаете, как украсить дом к Новому году 2020, мы приготовили для вас подборку идей, которые помогут преобразить жилье.

В каком костюме встречать Новый год – смотрите видео:

Новогоднее освещение

Чтобы создать праздничную атмосферу в квартире, стоит подумать об освещении. Правильный мягкий свет способен преобразить любое самое неприметное помещение. К тому же особое очарование квартире придают новогодние гирлянды. И, конечно, елка. Она должна стать центром световой композиции.

В новогоднюю ночь ее прекрасно дополнят свечи или настольные лампы интересных форм. Можно вообще отказаться от потолочного освещения. И тогда в квартире воцарится интимная теплая атмосфера.

Банки-светильники

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Банки-светильники
Фото: YouTube

Из банок можно сделать красивые фонарики для украшения дома или ночники.
Домик-подсвечник. Облепите стеклянную банку пластилином или затвердевающей пластикой. Для этого можно скатать колбаски, сделать небольшие лепешки или раскатать пластилин с помощью скалки. Оставьте места для окошек или прорежьте их после. В банку можно поставить как настоящие свечки, так и светодиодные свечи на батарейках.

Ночное небо в банке

В плотной бумаге темного цвета сделайте дырочки при помощи гвоздя, кончика карандаша или ручки. Оберните банку бумагой или, свернув бумагу, поместите ее внутрь банки. Если банка обернута бумагой снаружи, то внутрь можно поставить обычную свечку-таблетку. если бумага внутри банки, то используйте только светодиодные свечи. Вместо бумаги можно взять фольгу. Такой светильник можно сделать из большой трехлитровой банки или из маленькой баночки из-под детского питания.

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Можно обклеить банку кусочками разноцветной папиросной бумаги. Тогда ваш светильник будет с витражным эффектом. Обмазать банку клеем ПВА и обвалять ее в соли, хлопьях искусственного снега или в порошке магнезии. Положить внутрь банки елочную гирлянду. Насыпать в банку соль на 1/3 и поставить в нее свечку.

Новогодний венок

Устройте перед Новым годом ревизию и соберите все ненужные мелкие предметы и игрушки. Предложите ребенку изготовить из них собственный праздничный венок и помогите наклеить предметы на основу.

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Новогодний венок
Фото: depositphotos.com

Основу для венка можно сделать самостоятельно, скрутив ее из газеты, ненужных пакетов, обмотанных малярным скотчем. Получившийся венок можно покрасить аэрозольной краской из баллончика, например в белый или золотой цвет, а также обмотать елочной гирляндой. К основе венка с помощью термоклеевого пистолета приклейте искусственные еловые ветки, шишки и прочие природные материалы или детали, которые вы хотите использовать. Повесьте эту красоту на дверь.

Елка из мелких предметов

Сделайте милую елочку. Для этого различные предметы можно наклеить на большой конус из картона или пенопласта – и получится необычная елка. Или наклейте их в форме елки на стену или какую-то другую основу. Фигурки можно оставить разноцветными или покрасить в один цвет. С такой необычной елкой очень интересно играть в игру "Найди то, что я вижу!" Назовите предмет, который есть на елке, а ребенок должен его найти. Например: "Я вижу детальку LEGO!"

Украшение для дивана

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Украшение дивана
Фото: DHgate

Новый год – семейный праздник, поэтому он должен быть по-домашнему уютным. Создать теплую атмосферу в доме поможет правильно расставленная мебель, симпатичные подушки и мягкие пледы. Если вы хотите привнести новогодние нотки в комнату, купите или сшейте пару праздничных подушек со снеговиками, елочками или Дедом Морозом. А также бросьте на спинку дивана и подлокотники кресел несколько теплых пледов в красно-белую клетку. Гости обязательно ими воспользуются.

Зимний букет

Сделайте пару простых зимних композиций. Для этого наклейте на ветки пластилиновые шарики или шарики из войлока, ваты или папиросной бумаги. Веточки можно покрасить белой краской или нанести на них клей и обвалять в блестках, в соли или в искусственном снеге.

Носок для подарков

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Носок для подарков
Фото: depositphotos.com

Куда без него?! Обязательно повесьте пару таких в квартире. Их можно сделать из старого, ненужного зимнего свитера. Вырежьте максимально большую заготовку будущего носка и прошейте края вручную или на машинке.

Помандер для приятных праздничных ароматов

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Помандер
Фото: depositphotos.com

Чтобы в вашей квартире действительно воцарился праздничный дух, наполните его новогодними ароматами праздника. Проткните зубочисткой кожуру апельсина и предложите ребенку вставить туда гвоздику. Линии можно заранее наметить ручкой или маркером. Поставьте по такой композиции в каждой комнате.

Мелочи в прихожей

Прихожая – место встречи гостей. А значит, стоит уделить ей особое внимание при подготовке к празднику. Для начала нужно навести порядок, красиво отсортировать и разложить разные мелочи.

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Их можно разместить в корзинах, на подносах, в чашках и ящиках. Они придадут домашнего очарования и ухоженности комнате. Для этих целей также подойдут небольшие полочки.
Затем несколькими штрихами украсьте прихожую повесьте самодельную гирлянду, поставьте зимний букет и помандер с ярким апельсиновым ароматом.

Елочные игрушки

Для самодельных елочных шаров можно использовать пенопластовые заготовки, которые продаются в интернете. Обклейте такой шар мелкими предметами при помощи термоклеевого пистолета (например, бусинами, некрупными войлочными шариками, природными материалами) или обмажьте пластилином и выложите на нем узоры крупой и семечками. Также шары можно разрисовать или декорировать в технике декупаж. Для подвеса в шар можно вставить металлический шуруп-кольцо.

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Елочные игрушки
Фото: depositphotos.com

Или пусть ребенок сам вырежет из картона собственные украшения для елки и оформит их. Картонные заготовки можно украсить клеем с блестками, аппликациями, наклейками, рисунками, или приклейте к ним всевозможные мелкие предметы. На основах, покрытых пластилином, можно выложить красивые узоры из семечек, скорлупок от фисташек, бусин и различных круп.

Отличные елочные игрушки получаются из глины, соленого теста или пластики для лепки. На елке очень нарядно будут смотреться яркие помпоны, которые ребенок может сделать сам. Для этого на ладонь нужно намотать толстую пряжу, затем снять ее и перевязать посередине. Разрезать петельки и подравнять получившийся шарик ножницами.

Яркие гирлянды

Украсьте вашу квартиру к празднику с помощью гирлянд, изготовление которых не займет много времени! Такие гирлянды можно развесить по стенам, окнам, а также протянуть под потолком от одной стены к другой.

К длинной нитке можно пришить на машинке или приклеить вырезанные из бумаги новогодние силуэты: елочки, звездочки, домики, белочки, зайчики. Дети сами могут нанизать на нитку разноцветные войлочные шарики или самодельные бусины из пластики для лепки. На окне будет красиво смотреться снежная гирлянда из ватных шариков, нанизанных на леску, или гирлянда из снежинок.

Предложите ребенку сделать свою гирлянду. Пусть он сам вырежет из бумаги различные фигуры, сделает бантики, привяжет ленточки, дополнит гирлянду игрушками и картинками. Интересную гирлянду можно собрать из природных материалов: шишек, веточек, ягод шиповника, сушеных ломтиков апельсина.

Предвестники праздника

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Новогоднее окно
Фото: depositphotos.com

Из пластики для лепки или из природных материалов сделайте много гномиков, снеговичков или просто домиков. Примерно за месяц до Нового года каждый день ставьте в квартире по одной такой фигурке – как вестника наступающего праздника. Ребенок, зная эту традицию, будет с нетерпением ждать появления первого вестника и потом каждый день искать следующего, который может притаиться на полке, на подоконнике или в горшке с цветком. После наступления Нового года каждый день убирайте по одной фигурке.

Тем временем мы выяснили, как отгулять корпоратив, чтобы не было стыдно возвращаться на работу.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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