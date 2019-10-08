Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото
В настоящее время изображение полностью отредактировано, видны лишь размытые силуэты людей
Пользователи сети обнаружили на картах Google обнаженную пару на обочине дороги. Возлюбленные попали на фото вблизи тайванского города Тайчжун. Снимок был сделан специальным автомобилем Google еще в апреле 2018 года, но только сейчас о нем стало известно, сообщает Daily Mail.
Юзер из Тайваня отметил, что искал на снимках животных и неожиданно "набрел на такой живописный вид". На кадре видно, что обнаженные мужчина и женщина стоят рядом друг с другом на обочине возле белого автомобиля. Нельзя однозначно сказать, что именно произошло и почему они раздеты. В настоящее время изображение полностью отредактировано, видны лишь размытые силуэты людей.
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Как сообщает Metro, пресс-служба Google позднее прокомментировала ситуацию. "Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст", – заявил представитель компании.
Кроме того, в России председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего попал в скандал. На его видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки, а Макаров идет сзади и снимает это на смартфон. Кроме этого, в Харькове обнаженная женщина швыряла в прохожих битым стеклом.
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