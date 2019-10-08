Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

В настоящее время изображение полностью отредактировано, видны лишь размытые силуэты людей

Обнаженная пара возле обочины попала на фото Фото: Pixabay

Пользователи сети обнаружили на картах Google обнаженную пару на обочине дороги. Возлюбленные попали на фото вблизи тайванского города Тайчжун. Снимок был сделан специальным автомобилем Google еще в апреле 2018 года, но только сейчас о нем стало известно, сообщает Daily Mail.

Скриншот: Google Карты

Юзер из Тайваня отметил, что искал на снимках животных и неожиданно "набрел на такой живописный вид". На кадре видно, что обнаженные мужчина и женщина стоят рядом друг с другом на обочине возле белого автомобиля. Нельзя однозначно сказать, что именно произошло и почему они раздеты. В настоящее время изображение полностью отредактировано, видны лишь размытые силуэты людей.

Скриншот: Google Карты

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Как сообщает Metro, пресс-служба Google позднее прокомментировала ситуацию. "Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст", – заявил представитель компании.

Кроме того, в России председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего попал в скандал. На его видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки, а Макаров идет сзади и снимает это на смартфон. Кроме этого, в Харькове обнаженная женщина швыряла в прохожих битым стеклом.

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