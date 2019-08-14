В Харькове обнаженная женщина швыряла в прохожих битым стеклом

Иллюстрация

В Харькове полицейским пришлось утихомиривать агрессивную обнаженную женщину – 39-летняя горожанка выбила стекло в многоэтажки и выбралась на бетонный козырек над подъездом, откуда бросала в прохожих обломками битого стекла, сорвала рубероид и разбила окно соседнего балкона.

Возмущенные соседи вызвали полицейских. Увидев стражей порядка, женщина спрыгнула с козырька и бросилась бежать. В конце концов ее все-таки задержали и отвезли в психиатрическую больницу.

Реклама

Напомним, под Харьковом обнаженную женщину сбила машина. Авария произошла ночью на Белгородском шоссе города – ВАЗ сбил полностью обнаженную женщину, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно и бросалась под колеса машин.

Кроме того, в стране-агрессоре председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего влип в скандал. На его видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки, а Макаров идет сзади и снимает это на смартфон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама