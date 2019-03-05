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Очевидец увидел в небе облик Иисуса Христа: фото

Образ очень похож на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Житель Италии увидел в небе облик Иисуса Христа Фото: Facebook.com/alfredo.lobrutto
Житель Италии увидел в небе облик Иисуса Христа
Фото: Facebook.com/alfredo.lobrutto

Житель итальянского города Агрополи по имени Альфредо Ло Брутто любовался закатом, когда увидел необычную фигуру в небе. Она была создана солнечными лучами, отбивающимися от туч, и была очень похожа на силуэт Иисуса Христа. Фотографию мужчина публиковал на своей странице в Facebook.

Автор снимка отметил, что как только увидел фигуру, решил поделиться природным феноменом с пользователями сети. Юзеры отметили, что образ очень похож на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

Снимок сделал Ло Брутто знаменитым, о его фотографии рассказали многие издания.

Напомним, над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", - прокомментировал Кертис.

Кроме этого, мы писали, что жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления - валового облака, или так называемого грозового воротника.

Смотрите видео: в США засняли "бога, идущего по облакам"

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Источник: Сегодня
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