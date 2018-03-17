Облако-монстр нависло над побережьем США

Сегодня, 05:48

В социальных сетях все ошеломлены


Над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы, сообщает Daily Mail.

Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", — прокомментировал Кертис.

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В прошлом году в книге Cloud Atlas Всемирная метеорологическая организация официально назвала это редкое образование облаком нового типа. Оно описывается как "продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси".

Обычно такие облака появляются под грозовыми тучами. Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако.

Ране мы писали, что небо над Венесуэлой украсили радужные облака.

Ранее жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явлениявалового облака, или так называемого грозового воротника.
США, облако, природное явление
Источник:

Lenta.ru

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