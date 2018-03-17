Облако-монстр нависло над побережьем США

Над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы, сообщает Daily Mail.

Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", — прокомментировал Кертис.

В прошлом году в книге Cloud Atlas Всемирная метеорологическая организация официально назвала это редкое образование облаком нового типа. Оно описывается как "продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси".

Обычно такие облака появляются под грозовыми тучами. Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако.

Ране мы писали, что небо над Венесуэлой украсили радужные облака.

Ранее жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления– валового облака, или так называемого грозового воротника.