Пара нашла невероятный сюрприз во время уборки

Американцы не могут поверить, что такое возможно

Супруги разбогатели после уборки дома. Фото: pixabay

Супруги Гарольд и Тина Ехренберг из американского штата Луизиана нашли выигрышный лотерейный билет на 1,8 млн долларов во время генеральной уборки дома до Дня благодарения, пишет ABC News.

Американцы нашли много старых лотерейных билетов в ящике и решили проверить их на сайте лотереи. Номера на одном из билетов полностью совпадали с выигрышными.

"Сначала я подумал, что мы ошиблись и перепутали числа или дату окончания срока действия билета. Мы проверили еще несколько раз, чтобы убедиться", – рассказал Гарольд.

Срок действия билета должен был закончиться через две недели. Семья обратилась в офис лотереи и там подтвердила выигрыш.

После выплаты налогов у них остались 1,27 млн долларов. Что делать с деньгами, пока не знают.

Напомним. что в мае в Mega Millions разыграли джек-пот в 143 млн долларов.

Кроме того, месяцем ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси.

Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.