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Пара случайно получила особняк вместо квартиры

Новый дом жителей Шотландии стоит больше миллиона гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
В Шотландии пара купила особняк вместо квартиры
В Шотландии пара купила особняк вместо квартиры
Фото: Pixabay

Жители Шотландии Кэл Хантер и его девушка Клэр Сэгерен собирались приобрести на аукционе в Глазго двухкомнатную квартиру, в которой был пожар. Однако Хантер перепутал номера лотов и случайно потратил 30 тысяч фунтов (больше одного миллиона гривен) на особняк, расположенный в шотландском городе Дунун, пишет Daily Record.

Здание находится в аварийном состоянии: его крыша протекает. Им советовали снести дом, но пара все же решила перестроить его, сохранив "дух старины". "Мы влюбились в этот дом на берегу озера", — признались они. Хантер и Сэгерен собираются восстановить здание, разбить его на три блока, и два из них сдавать, чтобы погасить ипотеку.

Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Фото: Sunday Mail

Теперь молодые люди живут в небольшом доме на колесах во дворе особняка. У них не очень много денег, поэтому им приходится убирать и восстанавливать особняк собственными силами и с помощью друзей. Соседи пускают молодых людей помыться и разрешают пользоваться духовкой.

"В крыше дыры, поэтому ее надо переделать. Но строители сказали нам, что стены слишком слабые и не выдержат новую крышу. Так что сначала надо чинить стены, но этому мешает протекающая крыша. Это замкнутый круг", — посетовала Сэгерен, но добавила, что пара не отчаивается. Девушка считает, что совместная реставрация дома — отличная проверка их отношений на прочность.

Напомним, ране стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Роскошный кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, что американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

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