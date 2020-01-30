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Пенсионер нашел в гараже древний клад стоимостью 64 миллиона гривен

Эксперты полагают, что находке около четырех-пяти тысяч лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
Фото: Depositphotos

66-летний Альфред Коррея из британского города Тонтон, графство Сомерсет, обнаружил старинный амулет в форме собаки, когда разбирал хлам в своем гараже. Стоимость миниатюрного нефритового украшения оценивают в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 64,6 миллиона гривен). Эксперты полагают, что находке около четырех-пяти тысяч лет.

Альфред Коррея нашел украшение в своем гараже
Фото: The Sun
Альфред Коррея нашел украшение в своем гараже
Фото: The Sun
Альфред Коррея нашел украшение в своем гараже
Фото: The Sun
Альфред Коррея нашел украшение в своем гараже
Фото: The Sun
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Альфред Коррея рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями, который в 1960-х годах эмигрировал в Великобританию. В 2002 году он умер, а ценный амулет остался пылиться в гараже сына.

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"Мой отец скупал всевозможные драгоценности, но именно эту собачку он считал обычной безделушкой. Судя по всему, он слегка ошибся", – отметил Коррея в интервью таблоиду Daily Mail.

Мужчина провел собственное расследование и выяснил, что амулет был погребен вместе с его владельцем. По версии Коррея, расхитители могил выкопали драгоценность, после чего продали краденое его отцу.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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