Пенсионер сдал 303 литра крови и спас 1920 жизней
Мужчина каждые две недели преодолевает 100 км, чтобы сделать очередное пожертвование
Дейв Махалик из американского города Пуэбло за 34 года сдал 303 литра крови и спас 1920 жизней. Мужчина каждые две недели преодолевает 100 километров, чтобы сделать очередное пожертвование. Когда Дейв стал донором в 640 раз, некоммерческая организация Vitalant наградила его почетным значком.
"Знаете, когда тебе уже 70 или 80 лет, никто не хочет твоих глаз, сердца или почки, но ты можешь продолжать сдавать кровь", – сказал мужчина в интервью для Fox 21 News.
Смотрите видео о льготах для доноров:
Читайте также:Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться
Спасать жизни людей таким образом – хорошее дело для тех, кто не может позволить себе заниматься благотворительностью, утверждает Махалик. Впервые американец отважился на этот шаг, когда матери его друга делали переливание.
Ежегодно в Украине становятся донорами крови около 500 тыс. человек. 70% из них сдают кровь только один раз, пишет МОЗ на своем официальном сайте. Донором может быть каждый дееспособный украинец в возрасте от 18 лет. Ваш вес должен быть не менее 50 кг – иначе эта процедура может быть опасной для здоровья. Также необходимо пройти медицинское обследование. Со списком учреждений, где можно сдать кровь, ознакомьтесь здесь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Сумах доноры крови установили национальный рекорд.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.