Пенсионер сдал 303 литра крови и спас 1920 жизней

Мужчина каждые две недели преодолевает 100 км, чтобы сделать очередное пожертвование

Американец cдал 303 литра крови и спас 1920 жизней Фото: Pixabay

Дейв Махалик из американского города Пуэбло за 34 года сдал 303 литра крови и спас 1920 жизней. Мужчина каждые две недели преодолевает 100 километров, чтобы сделать очередное пожертвование. Когда Дейв стал донором в 640 раз, некоммерческая организация Vitalant наградила его почетным значком.

Дейв Махалик Фото: FOX NEWS

"Знаете, когда тебе уже 70 или 80 лет, никто не хочет твоих глаз, сердца или почки, но ты можешь продолжать сдавать кровь", – сказал мужчина в интервью для Fox 21 News.

Смотрите видео о льготах для доноров:

Спасать жизни людей таким образом – хорошее дело для тех, кто не может позволить себе заниматься благотворительностью, утверждает Махалик. Впервые американец отважился на этот шаг, когда матери его друга делали переливание.

Ежегодно в Украине становятся донорами крови около 500 тыс. человек. 70% из них сдают кровь только один раз, пишет МОЗ на своем официальном сайте. Донором может быть каждый дееспособный украинец в возрасте от 18 лет. Ваш вес должен быть не менее 50 кг – иначе эта процедура может быть опасной для здоровья. Также необходимо пройти медицинское обследование. Со списком учреждений, где можно сдать кровь, ознакомьтесь здесь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Сумах доноры крови установили национальный рекорд.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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