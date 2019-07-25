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Пес помог мужчине выиграть крупный джекпот

Счастливчик утверждает, что выиграл в лотерею благодаря собаке породы ши-тцу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Собака помогла мужчине стать миллионером
Собака помогла мужчине стать миллионером
Фото: Pixabay

Мужчина по имени Мойсес Дуарте из американского города Хендерсон, штат Северная Каролина, выиграл крупную сумму в лотерею благодаря своему псу. Об этом победитель рассказал в интервью информационному порталу UPI.

Как пишет издание, житель США в субботу, 20 июля, завозил пса породы ши-тцу к сестре в город Дарем и забежал в магазин Buy Quick Food Mart. Там мужчина купил лотерейный билет Red Hot Million за 10 долларов, который принес ему выигрыш в миллион долларов. 

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Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Счастливчик утверждает, что сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. "Когда я увидел сумму денежного приза, я не мог поверить своим глазам, – признался американец. – Я бы и не купил лотерейный билет, если бы не повез пса к сестре", – заключил Мойсес Дуарте.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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