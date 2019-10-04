Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Хозяева собаки по кличке Нори утверждают, что их радует популярность питомца в соцсетях

Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban

33-летний Кевин Херлесс и 34-летняя Тиффани Нго завели Instagram-аккаунт своему австралийскому пуделю по кличке Нори. Ранее пес прославился в интернете из-за необычной внешности – его морда напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает таблоид Metro.

Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban Пес с необычной внешностью стал звездой соцсетей Фото: instagram.com/norichiban 1/6

"Когда он был щенком, прохожие постоянно останавливались и заваливали нас вопросами, – вспоминают хозяева Нори. – Хотя с возрастом подобное происходит реже, люди по-прежнему сравнивают его морду с человеческим лицом".

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Пара призналась, что их радует популярность питомца в соцсетях. Например, недавно снимки пуделя оказались в Twitter и стали вирусными, где юзеры постоянно отмечают, что пес выглядит как человек.

"В прошлом году мы решили завести для Нори друга и купили помесь йоркширского терьера и ши-тцу по кличке Боба, – рассказывает Херлесс. – "Человеческая" внешность пуделя выделяется еще сильнее на фоне нового питомца".

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