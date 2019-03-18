Песах 2019: когда отмечается еврейская Пасха

Какого числа еврейская Пасха 2019 и что означает праздник

Песах 2019 Фото: Pixabay

Еврейская Пасха Песах празднуется в середине весны. Это один из главных иудейских праздников. Какого числа Песах в 2019 году, каково значение этого праздника и какие традиции соблюдаются, узнайте в нашей статье.

Когда еврейская Пасха (Песах) в 2019 году

По традиции еврейская Пасха (или Песах) празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, Пасха длится восемь дней. Начало Песаха приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Если ориентироваться на наш григорианский календарь, то нисан ежегодно приходится на период марта-апреля. Как и христианская Пасха, Песах не имеет фиксированной даты и каждый год выпадает на разные числа. Еврейская Пасха 2019 года приходится на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

Песах 2019: значение еврейской Пасхи

Песах – это один из наиболее значимых и древних праздников в иудейской культуре, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. Дословное название праздника означает "прошел мимо", что символизирует милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, при этом поразив семьи египтян.

Здесь имеется в виду библейский сюжет десятой египетской казни, согласно которому на египтян обрушилась небесная кара за то, что фараон отказывался отпустить евреев из долгого рабства. И лишь после того, как в египетских семьях стали умирать первенцы, евреи получили освобождение и совершили Исход из Египта.

По Божьей воле, евреи под предводительством Моисея получили освобождение из рабства, а затем в течение 40 лет скитались по пустыне. Предание об этом является фундаментом иудейской религии, поскольку именно этот Исход из Египта иудеи празднуют во время Песаха.

Традиции еврейской Пасхи

Песах – семейный праздник, во время которого иудеи собираются дома за празднично накрытым столом при свечах, совершают ритуальную пасхальную церемонию, вспоминают историю своего народа, читают молитвы Агады.

Главное требование на Песах – это запрет на хамец или квасное, т.е. продукты, которые прошли процесс закваски и брожения. К такой еде относится дрожжевой хлеб, а также макароны, сдоба, пиво и т.д. Накануне Песаха даже производится ритуальное очищение жилья от остатков хамеца. Разрешен исключительно пресный хлеб – маца. Дело в том, что исход евреев из Египта происходил настолько быстро, что хлеб, приготовленный в дорогу, просто не успел подойти из теста.

Другие обязательные блюда во время праздничной трапезы седер, помимо мацы, это зажаренный жертвенный ягненок, горькие травы, тертые фрукты и молотые орехи, яйца, рыба, а также четыре ритуальных бокала вина и другие угощения.

В первый и последний день Песаха нельзя работать, поэтому они являются официальными выходными в Израиле. Другие дни – это праздничные будни. В седьмой день соблюдается обычай идти к морю или другому водоему, поскольку этот день символизирует переход евреями Красного моря во время исхода из Египта, и проводить церемонию разделения морских вод.

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