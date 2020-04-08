Песах-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня.Lifestyle подробно рассказывают о празднике, его истории, традициях и запретах

Песах – один из важнейших праздников иудаизма – в 2020-м году начинается вечером 8 апреля и завершается 16 апреля. В дни Песаха евреи чтят память об освобождении своего народа от многовекового рабства и исходе своих предков из Египта. Сегодня.Lifestyle подробно рассказывают о празднике, его истории, традиции и запретах.

Что означает Песах

Песах посвящен описанному в Библии моменту, когда иудеи освободились от рабства. Согласно описанному в священном писании сюжету, на египтян, которые отказались отпускать иудеев из долгового рабства, обрушилась Божья кара. Только после того, как в семье фараона умер первенец, он согласился дать свободу евреям. Поэтому дословно название "Песах" переводится как "прошел мимо" и означает милость Всевышнего.

Праздник Песах: самые важные традиции

Первый и последний день празднования Песаха – выходные, а вся неделя считается праздничной и наполовину рабочей. В первый вечер Песаха после заката на ужин собирается вся семья. На столе традиционно присутствуют горькая зелень – символ горечи египетского рабства, символ жизни – вареные яйца, смесь тертых яблок, орехов и фиников, которая символизирует глину, с которой в рабстве работали евреи.

Песах в 2020-м году начинается вечером 8 апреля Фото: Depositphotos

За ужином нужно выпить четыре бокала вина или кошерного виноградного сока. Четыре по числу данных богом обещаний еврейскому народу: "Выведу, спасу, избавлю и возьму". Пятый бокал наливают для пророка (Элияу), его не пьют.

Второй день Песаха считается праздничным, в это время нельзя работать и заниматься каким-либо трудом. Еще пять дней евреи проводят в режиме мягких ограничений, когда работать частично разрешено.

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В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу. По преданию, подобную пищу были вынуждены были есть иудеи сразу после отхода из Египта. В свое время существовала традиция забивать на Песах ягненка в дар Богу, но сегодня от нее, в основном, отказались.

В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу Фото: Depositphotos

На основе предписаний Торы в праздник Песах каждый еврей должен совершить паломничество в Иерусалимский Храм. На восьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней. Этот день символизирует завершение праздника.

Песах-2020: важные приметы на 9 апреля

Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться;

Если чибисы кричат вечером 9 апреля, то на следующий день будет ясно. Если они кричат низко, то летом будет засуха;

Иней и туман утром – год будет очень урожайным;

Чибис на клюве воду принес 9 апреля – скоро будет первый весенний дождь;

Чибис летает низко – примета того, что осадков не будет долго.

Песах-2020: что нельзя делать 9 апреля

На Песах нельзя есть продукты, которые готовятся путем брожения: хлеб, пиво или другой алкоголь на основе солода.

Более того, их запрещается хранить в доме, потому перед праздником в доме делают тщательную уборку, избавляясь от этих продуктов.

В первый и последний день Песаха нельзя работать. Остальная часть праздничной недели – частично рабочая.

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