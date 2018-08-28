Пилот посадил самолет со сломанными крыльями

Пассажирка назвала командира воздушного судна героем

Пилот посадил самолет в экстремальных условиях. Фото: pixabay

Пилот авиакомпании Jet2 посадил самолет в аэропорту Манчестера на полной скорости со сломанными крыльями. Авиалайнер следовал с греческого острова Крит и по плану должен был приземлиться в английском городе Лидс. Однако, покружив час над аэропортом, пилот объявил, что закрылки лайнера, отвечающие за сбрасывание скорости, неисправны, и ему придется совершить аварийную посадку в другом аэропорту.

Пилот посадил самолет со сломанными крыльями Фото: из открытых источников

"Мы приняли решение направить самолет в аэропорт Манчестера, так как посадочная полоса в нем длиннее, и это способствовало более плавной посадке", — прокомментировал ситуацию представитель Jet2.

Одна пассажирка назвала командира воздушного судна героем за то, что он спас жизни путешественников. "Это был очень хороший пилот, после посадки он вышел, чтобы поговорить с каждым из нас", — поделилась 42-летняя Дженнифер Гилрой, летевшая с 13-летней дочерью.

Авиалайнер успешно приземлился, но многие пассажиры потеряли сознание из-за страха. "У меня складывалось ощущение, что самолет не остановится никогда. Он продолжал ехать и ехать", — объяснила Гилрой.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.