Пилот пытался впрыгнуть в самолет через окно: появилось видео

Курьезное видео опубликовал пилот British Airways

Пилот залез в самолет через окно. Фото: pixabay

В британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как мужчина в форме пилота пытается залезть в кабину через окно самолета. Он перекинул одну ногу, но залезть полностью ему не удалось.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. "По информации Федерального управления гражданской авиации, самолет Beech G33 направлялся в аэропорт имени Джона Уэйна в городе Санта-Ана (южная Калифорния – ред.), когда пилот сообщил о возникновении проблем с двигателем", – отмечается в сообщении.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Aerobus А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.