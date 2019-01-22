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Пилот пытался впрыгнуть в самолет через окно: появилось видео

Курьезное видео опубликовал пилот British Airways

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Пилот залез в самолет через окно. Фото: pixabay
Пилот залез в самолет через окно.
Фото: pixabay

В британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как мужчина в форме пилота пытается залезть в кабину через окно самолета. Он перекинул одну ногу, но залезть полностью ему не удалось.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. "По информации Федерального управления гражданской авиации, самолет Beech G33 направлялся в аэропорт имени Джона Уэйна в городе Санта-Ана (южная Калифорния – ред.), когда пилот сообщил о возникновении проблем с двигателем", – отмечается в сообщении.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Aerobus А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

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Источник: Сегодня
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