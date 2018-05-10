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"Пилот сошел с ума": самолет на видео взлетел вертикально

Подобные взлеты показывают зрителям только на авиашоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Самолет. Фото: кадр из видео
Самолет. Фото: кадр из видео

В Берлине пассажирский самолет A350-900XWB совершил практически вертикальный взлет без видимых на то причин. Пользователи гадают о причинах такого рискованного действия и пишут, что "пилот сошел с ума".

Удивительный пилотаж попал на камеры еще в прошедшем апреле, однако ролик попал в интернет только сейчас.

Сообщается, что лайнер оснащен двигателями Rolls-Royce. Его удивительный пилотаж снят еще в апреле, но видео появилось только сейчас.

Подобные взлеты показывают зрителям только на авиашоу.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.

Одномоторный пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадкуна автомобильное шоссе в южной части штата Калифорния, которая в итоге прошла успешно.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.

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Источник: The Daily Mail

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