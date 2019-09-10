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Подросток случайно нашел в озере пропавшую 27 лет назад женщину

Жительница Канады Джанет Фаррис пропала без вести осенью 1992 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:19
Подросток нашел автомобиль Джанет Фаррис
Подросток нашел автомобиль Джанет Фаррис
Фото: FOX NEWS

13-летний Макс Веренка из канадского города Ревелсток во время отдыха на озере заметил под водой затопленную машину. Подросток обратился в полицию, ведь его мать, Нэнси, посчитала, что автомобиль связан с ДТП, произошедшим в 2009 году. Об этом сообщает CBC News.

Полицейские из Ревелсток прибыли на место 21 августа. Однако из-за яркого солнца не смогли увидеть под водой автомобиль. Тогда Макс погрузился на дно озера с GoPro и заснял машину.

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Спустя три дня полиция и эвакуационная служба вытащили на сушу черную модель Honda Accord. В салоне обнаружили труп 70-летней Джанет Фаррис, которая без вести пропала осенью 1992 года. По словам сына Фаррис, семья предполагала, что женщина могла съехать с дороги в результате ДТП или уснуть.

Джанет Фаррис
Джанет Фаррис
Фото: FOX NEWS

Нэнси выразила гордость за сына, который помог полиции раскрыть многолетнюю загадку. "Ему всего 13 лет, но он уже достаточно зрелый", – подчеркнула мать.

Ранее "Сегодня" писали, что в Канаде удалось раскрыть преступление удалось благодаря селфи, которое убийца выложила в Facebook. Кроме этого. мы писали, как девушка расправилась с женихом из-за предложений заняться сексом втроем.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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